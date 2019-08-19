Елбасы поет песню "Yш коныр", автором которой является Нурсултан Назарбаев (новое видео)

15:28 20.08.2019

Видео с поющим Назарбаевым появилось в Сети



В Сети опубликовали видео с поющим на малой родине Нурсултаном Назарбаевым, передает Tengrinews.kz.



Короткий отрывок появился в Instagram на странице elbasy_nazarbaev.



На кадрах видно, как Первый Президент страны гуляет по родным просторам и напевает песню "Yш коныр", автором которой является Нурсултан Назарбаев.



Помимо этого, Елбасы обнимает двух внуков в степи.









"Я побывал во многих странах... Однако нет ничего дороже моей малой родины - предгорий поселка Ушконыр, где я родился и вырос", - приводятся слова Назарбаева под фото.