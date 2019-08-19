Гопак с трепаком. Сбежавший экс-кыр-президент Курманбек Бакиев и его братья задорно пляшут (видио)

15:34 20.08.2019

Сбежавший бывший президент Курманбек Бакиев и его братья снова танцуют



В сети распространяется видео, где сбежавший бывший президент К.Бакиев танцует в окружении своих близких, в том числе двоих братьев.



Место проведения праздника пока неизвестно.





