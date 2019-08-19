Как казахи относятся к монголам?

15:41 20.08.2019

Хоть эти народы имеют разное происхождение, образ жизни у них одинаковый – практически до нашего времени те и другие были кочевниками. С тех пор, как в XIII веке Чингисхан и его родичи основали империю от Кореи до Венгрии, на вершине власти в казахской степи оказались их потомки, представители династии чингизидов.



Тем не менее, когда из-за внутренних смут в Китае пала монгольская династия Юань, а на ее осколках к северу от Великой стены стали возникать новые степные государства, никакой дружбы между ними и казахами не имелось.



Держава западных монголов или ойратов, Джунгарское ханство, начиная с середины XVII начинает нападения на всех своих соседей, как кочевых, так и оседлых. На западном направлении это были казахские племена, которые жили родовым строем и никакого единства не имели.



Ойраты не только угоняли скот и захватывали пленников, но и начали планомерное наступление, имеющее целью вытеснить своих соперников с их богатых травами кочевий.



Война в степи велась столетиями и ни одна из сторон не могла в ней получить решающего перевеса, но джунгарские лидеры пошли в ней на неординарное решение. Они решили отойти от классической схемы кочевой армии, созданной еще при Чингисхане и стали активно применять пушки и огнестрельное оружие, которые покупали у русских казаков и китайцев. Вместе с тем, монголы сохранили присущие им с XIII века коллективизм и взаимовыручку, о которой говорит еще Великая Яса. Это позволило одновременно вести войну с несколькими противниками: и манчжурами, и казахами, причем так продолжалось целое столетие.



До начала XVIII века наступление еще как-то удалось сдерживать. Например, в 1643 году Жангир-хан с собственным незначительным отрядом в 600 человек и подкреплением из Бухары в составе 20 тысяч воинов в Орбулакской битве сумел обратить в бегство пятидесятитысячное войско джунгар.



Только дальше все шло не так благополучно. Казахи сражались хорошо, но их феодалы даже и не пытались как-то координировать свои действия, из-за чего терпели частые поражения от единой джунгарской орды.



Основные племенные объединения – Младший, Средний и Старший жузы были вынуждены поступиться частью территории и откочевать от восточных границ. Но уйти им было некуда – на западе и севере были калмыки и Россия, на юге – сильные среднеазиатские ханства. Многие роды переселились в пустыни Каракума и Кызылкума, чтобы умереть там от голода.



В 1723-1727 джунгары устроили в степи настоящий геноцид. Наступая одновременно с семи направлений, на каждом из которых было по 10 тысяч конников, они сумели захватить противника врасплох и предотвратить организованное сопротивление.



На самом юге, недалеко от нынешнего Узбекистана, произошел съезд всех степных родов, где было заключено соглашение о совместной борьбе с захватчиками. Главой всего казахского войска был избран хан Младшего жуза – Абулхайр-хан.



Это позволило собрать силы и нанести врагу ряд поражений. Были одержаны две крупные победы – в Булатинской и Анракайской битвах, в которых, тем не менее, казахи сражались в меньшинстве. На каждого из них приходилось по 2-3 человека из стана противника.



В 1723-1729 годах на поле битвы тогда было оставлено не менее 100 тысяч воинов и неизвестное количество гражданского увели в плен или убили. Победа была одержана – но какой ценой!



Тем не менее, джунгары временно прекратили наступление. Но не из-за полученных потерь, а в связи со смертью своего правителя. Перелом в войне был связан не с собственными действиями казахских батыров, а с наступлением других врагов ойратов – манчжур. Те собрали огромную армию в полмиллиона человек, которая смогла поставить степняков на колени.



Казахи были спасены. Тем не менее, память о тех событиях сохранилась до сих пор и заметно сказывается на отношениях двух народов.