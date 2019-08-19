Казашка Булбул Картанбаева стала первой хоккеисткой НХЛ!

15:44 20.08.2019

Воспитанница алматинского хоккея Булбул Картанбаева подписала контракт с NWHL



Воспитанница алматинского хоккея, нападающая сборной республики Булбул Картанбаева стала первой казахстанской спортсменкой, подписавшей контракт с Национальной женской хоккейной лигой (NWHL).



За океаном Булбул будет выступать за американский клуб "Метрополитен Риветерс" из штата Нью-Джерси. "Моя мечта сбылась. Пришло время соревноваться среди топ-игроков всего мира" – эти слова Картанбаевой приводит официальный сайт NWHL.



У Булбул уже есть опыт выступления в североамериканских лигах. В прошлом сезоне она защищала цвета канадского клуба "Калгари Кайотс". Потом вернулась в Казахстан и помогла алматинской команде "Айсулу" в очередной раз стать чемпионом страны. Причем в игре против своего бывшего клуба "Томирис" Картанбаева сумела забросить победную шайбу за 20 секунд до окончания встречи.



За сборную Казахстана Булбул выступает с 2011 года. Примечательно, что до хоккея она на протяжении двух лет играла в регби.