Удар по глиняным ногам. Как свалить звездно-полосатого колосса, - И.Казенас

15:48 20.08.2019 ПОЧЕМУ ТРАМП ПРИЗВАН СЫГРАТЬ РОЛЬ МОГИЛЬЩИКА США? ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Кто и как призвал Трампа на эту роль



Игорь Казенас



В своих изысканиях автору не раз приходилось обращаться к образу "Вавилона, великого города, что стремительно будет повержен" (Откр 18:21.). Совсем недавно, дабы начать предстоящий разговор на эту тему, была написана вводная часть, объясняющая этот термин, как оказывается, исполняющийся сейчас в современном контексте.



Да, у него, как и у множества других Библейских пророчеств, произойдет неоднократное срабатывание и имеется несколько слоев, но мы говорим о "здесь и сейчас". Статья базировалась, в основном, на религиозно-библейской тематике и помещена в ЖЖ.



Также была давняя серия статей (тут и тут) на эту тему несколько другого наполнения, с цитированием мнений ведущих западных экономистов, аналитиков и биржевых гуру в год и месяц, когда "пространство" буквально кричало о возможности исполнения этого библейского акта. "Пространство" далеко не только информационное, ибо тенденция была вне мейнстримовского известно кем контролируемого потока.



Ведь "купцы твои вельможи земли" (Откр 18:23) создающие и держащие в узде массмедиа, не будут сами себе добровольно рыть могилу. "Пространство" говорило нам здесь и сейчас, особенно источники ведического поля указывали на 2017 год, просчитанный из тьмы веков мудрецами Вед.



Но "город великий" получил провиденциальный шанс и сроки немного сдвинуты. О нет, не возможность избежать участи, но несколько смягчить ее и не утащить за собой все народы. Провиденциальность же отсрочки для Вавилона великого в том, что Божественным провидением была предоставлена возможность немного подготовиться, несколько смягчить само это стремительное падение на дно (Откр 18:21).



Приход Трампа мог бы хоть в чем-то, хоть в малой толике перестроить структуру экономики Великой блудницы, ибо внутренние и внешние последствия от ее обвала в существующем виде были бы сверхкатастрофическими. Понятно, что предстоящее и так будет ужасом-ужасом, Великая депрессия и рядом не валялась, даже с ее количеством сгинувших от тотальной нищеты и голода.



Но глубина той пропасти, в которую бы ввергли мир, и особенно США, оставшиеся у руля глобалисты с надетой на руку куклой американских демократов, не шла бы ни в какое сравнение и была бы бездонной. Не все акторы, кому по предначертанию свыше должно спастись, подхватить эстафетную палочку лидерства и повести человечество в совсем другом направлении, были окончательно готовы.



Сейчас – да, все пришло в нужный баланс, и нам остался какой-то год-полтора до полной "боеготовности". Тогда и кризисные мега-цунами и транзит планетарной власти мы уже сможем встречать и осуществлять во всеоружии, с минимальными последствиями. Правда, на войне, как вам расскажут профи, никогда невозможно быть к чему-то полностью готовым и есть только степень вероятной готовности.



Свои "Трудовые армии" мы уже заранее выведем на позиции, задействовав в Нацпроектах на полтриллиона долларов. И работать они будут не только за еду, не как одноименные образования в Великую депрессию, - их достойные зарплаты станут еще одним нашим драйвером. А стоять у этих армий за спиной будут ракеты с ядреным батоном из чистого золота – наше оружие экономического апокалипсиса.



Хотя, конечно, не стоит себя полностью утешать тем, что "у соседа сгорел дом и корова сдохла" - достанется всем, хоть и будет несравнимо. За недавний период времени мы на своей территории уже переживали нечто подобное, хотя может и не в таких масштабах, – и в 1998 году, и в 2008, и в 2014. Все будет, с одной стороны – так же, на похожем уровне спада, а с другой – совсем не так и ниже разберем почему. И уж, тем более, ни в какое сравнение не идут такие будущие кризисные процессы с тем, что мы пережили в начале и середине девяностых.



Вернее, сравнение только одно – это ровно противоположный процесс. Как тогда весь Западный мир, и его флагман США в особенности, - переживали спад и кризис, но поверженный геополитический соперник позволил преодолеть его и стремительно рвануть вверх. Так и в предстоящих катаклизмах мы подберем все, что уронит рушащийся Колосс, а что не посчитаем нужным, ибо всего мира не охватить, будем распределять тем, кто уже сейчас занимает правильную сторону – сторону победителя.



В этом-то и будет главное отличие от пережитых нами перечисленных трех спадов. Ибо геополитический вес и влияние после транзита власти, кратно выросшее и ставшее планетарно доминирующим влияние идеологическое, открывшиеся рынки сбыта, технологии и обратный переток качественных людских ресурсов – в сравнительно небольшой отрезок времени развернет кризисный тренд в противоположном направлении.



Американский народ, конечно, должен пройти через очищающее горнило своей Смуты, но и "степень прожарки" строго дозируется, и это есть неподвластные человеческому разуму величины. Пришедший президент проталкивал необходимость "перезапустить двигатель" национальной экономики, выровнять торговый баланс – как за счет действительно исторической налоговой реформы, что коснулась, помимо крупных корпораций и среднего бизнеса – около 80% населения, так и посредством других преобразований.



Были отменены ограничения, введенные при демократах, на создание и ведение бизнеса, созданы преференции для тех, кто располагает производство в стране, а не за ее пределами. Сняты лимиты на добычу угля, запреты на бурение нефтяных и газовых скважин на Аляске и открыты более миллиона акров федеральных земель для разведочных нефтяных работ.



Распоряжение предыдущего президента о выбросах угольных электростанций и принятые прежней администрацией планы по борьбе с изменением климата и сокращением вредных выбросов ("Clean Power Plan"), толкающие во всех отраслях ценообразование вверх, одним исполнительным указом Трампа были сведены на нет.



Весь комплекс мер, отмена всех этих ограничений и запретов, привели к резкому увеличению вакантных высокооплачиваемых рабочих мест, безработица поползла вниз до рекордных значений. Топливная промышленность, как и входящая в нее сланцевая отрасль, являются для американской экономики поистине мультипликационными по значимости. Вложения в инфраструктуру, в том числе в трубопроводную, создание мощностей по сжижению и переработке, и многое-многое другое сопутствующее - запускает огромные производственные массивы в США, ибо делают это все, в отличие от прочего, не в Китае.



Прежний курс осуществлялся за счет американского народа, как простого, так и не очень. Его кидали в топку "мировой глобалистической революции" и он служил "хворостом для его розжига". Весьма знакомые термины в схожих по целям ситуациях, и авторство у них из одного источника, только идеология, естественно, взята на вооружение другая. И ими бы топили и топили, пока от отчаяния проигрыша не сожгли бы всех и вся со всем миром вместе. Недаром в стране, сковавшей и грабящей весь земной шар, подавляющее большинство не имело к этому никакого отношения и жило от поколения к поколению все хуже и хуже.



Вот потому решение товарища Трампа игнорировать постановления Всемирной торговой организации (ВТО) и любых других международных организаций и договоров, если таковые будут признаны ущемляющими суверенитет США, можно назвать хоть какой-то подстилаемой соломкой при понимании, куда упадешь. В эту же копилку выход из Парижских соглашений по климату.



Его национальные проекты обновления инфраструктуры запустили бы подобие Трудовых армий времен Великой депрессии. Уверен, так и будет. Только организовывать их будут совсем другие силы - назовем их пока "внешними", дабы у совсем уж впечатлительных не случился срыв.



Интересен и психотип Трампа – его психологический портрет, особенно в нашем контексте. Касательно квадр и разбора их со стороны соционики, где в фундаменте заложены работы Карла Густава Юнга, разрабатываемые современными гуру, с одним из которых знаком лично и чьи изыскания легли в основу написанного ниже.



Так, типология Короля всякой квадры - это психотип правящего данной квадрою, Дама – тот, кто сохраняет местные ценности, удерживая квадру от распада. Рыцарь же у нас тот, кто волею-неволею, согласно внутренней конфигурации психики, постоянно нарушает границы и тем самым свою квадру подвергает излишней опасности, невольно норовит разрушить ее и ареал ее обитания.



Как пример для более полной картинки: неистовый Ученый, ниспровергатель авторитетов и талантливый изобретатель – Дон ИЛЭ (Дон Кихот - Интуитивно-логический экстраверт (Иррационал), тип по MBTI: ENTP), то есть Рыцарь первой квадры – разрушитель сути этой квадры. В своих умственных и духовных прорывах такой типаж, например, стремится внести нечто новое в изучение священных Писаний, будь то Тора, Коран или Библия, которые в "духовенском контексте" являются связующим звеном мира и структурируют его для социума.



Тем самым он разрушает "Духовенский уклад" (в соционическом ключе) и за это часто искренне ненавидим самим "Духовенством" (термин с той же соционической позиции, как впрочем и остальные термины ниже: Буржуазия, Крестьянство, Аристократия и прочее).



Или, продолжая ряд, взгляните на эдакого истинного Энтузиаста, часто со скромными интеллектуальными способностями и "болевой Логикой", которая в народе метко зовется, как "шило в заднице". Это Гек ИЭЭ (Гексли - Интуитивно-этический экстраверт (Иррационал), тип по MBTI: ENFP), обычно занимающийся всякой непотребной отсебятиной, дабы посмотреть, а что же из этого выйдет и как окружающая крестьянская Община будет на это все реагировать. А ведь ему и не приходит даже в голову, что в итоге устроенного им же "пожара и потопа" сама Крестьянская община может и не выжить. За что его всей общиной часто бьют и всей деревней лупят. Ибо Рыцарь Крестьянства норовит не по злобе истребить саму Крестьянскую Общину.



Рыцарь Аристократии Гам ЭИЭ (Гамлет - Этико-интуитивный экстраверт (Рационал), тип по MBTI: ENFJ) любит окружающим показывать - как и насколько он Герой, и вообще крут. Так ведь у аристократии проблемы с воспроизводством и отрицательная демографическая кривая, а Гам норовит изобразить из себя Героя и весьма легко гибнет, тем самым на ровном месте обескровливая свою квадру и фактически разрушая ее.



У Дональда нашего Трампа психотип Джек ЛИЭ (Джек Лондон - Логико-интуитивный экстраверт (Рационал), тип по MBTI: ENTJ). То есть, это тот самый психотип, что по теории сформирован для разрушения Третьей квадры, для нарушения границ и устоев. Посмотрите, как он вносит "новое слово" и "новые веяния" во внутриамериканские и международные отношения - никаких границ, никаких прежних правил!



Вот тут и становится понятно, почему это за несколько веков американской истории наверх у них в первый и как видится – последний раз, выбрали главным именно могильщика Трешки-Буржуинства. Ведь соционическое строение американской государственности – Трешка-Четверка, или Буржуи-Крестьянство, и Буржуев-то в тамошнем руководстве практически все, да и у верхушки глобалистов - Трешка ("купцы твои были вельможи земли" Откр 18:23). Такая вот деталь с дорогим нашим товарищем Трампом в психологическом аспекте.



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УДАР ПО ГЛИНЯНЫМ НОГАМ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Как свалить звездно-полосатого колосса?



Игорь Казенас



Итак, большинству национальных элит планеты уже видно, что гегемон-то уходящий. Для многих очевиден закат глобалистской империи с потенциальным превращением ее в очередную Австралию или Канаду, а то и помноженную на ноль. Но вот когда именно это произойдет, постепенно ли и эволюционно, или одномоментно и подобно тяжелому камню, брошенному в воду и стремящемуся на дно – попробуем разобрать и предположить некоторые моменты.



Когда-то в далеком уже 2007 году никому не известный аналитик из Томска выдал безупречный в своей логике анализ происходящих в мировой финансовой системе процессов, предсказав потрясения 2008-го и экстраполировав все до окончательного дедлайна в 2010-м.



Для того времени он был чуть ли не единственным, кто дал такую детальную раскладку реальных процессов, кроящихся за внешними движениями рынков и все им изложенное было поистине революционно. Тем паче, грянувший через год кризис полностью вписался в нарисованную им картину. Это, кстати, хорошо подтверждает расхожее мнение о том, что на Западе не осталось экономических теоретиков, способных трезво и не зашоренно раскрывать происходящее, вне установленных ими же рамок и категорий.



Математик и программист по образованию, со знанием языка и умением работать со всевозможными первоисточниками, Михаил Муравьев, ака Авантюрист, просто как хобби в 2006 году увлекся этой темой и меньше чем через год выдал на-гора свой талантливый взгляд на положение дел.



Поднятая им волна породила массу приверженцев и поклонников описываемой им картины и выкристаллизовалась в небезызвестном, почти одноименном с его ником, мощном и до селе здравствующем сетевом ресурсе. Ну, а его талант был по достоинству оценен в определенных ээээ.. госструктурах. Переход в оные требует прекращения любой публичной деятельности (он выступал, участвовал в семинарах и читал лекции), а также абсолютного и бескомпромиссного сетевого забвения далеко не только на порожденном им ресурсе, но и во всех соцсетях и мессенджерах.



У вашего покорного слуги, имевшего счастье на самых ранних этапах ознакомиться с его трудами, несмотря на полное принятие его экономических выкладок, всегда оставалась некая червоточина относительно выставленных им временных рамок. Теоретическая безупречность экономической картинки наталкивалась в сознании на понимание, какие Силы стоят за происходящей Глобализацией.



Ведь в моем мировосприятии движение народов, схватки и союзы государств, возникновение мировых религий, мировоззренческих и философских течений, всплеск Ренессанса и Реформация, культурные упадки, забвение целых наций и цивилизаций, попытки объединения человечества под эгидой идеологических движений или разросшихся империй и вообще все, что мы можем вообразить и знаем о человечестве - имело под собой определенных, в каждом случае, иноматериальных конструкторов и инспираторов.



Силы Добра и Зла борются не только внутри любого человеческого существа за каждого из нас, но и за внешние условия, в которых мы все существуем, и которые влияют на личность, и каждую прожитую секунду способствуют склонению ее на ту или иную сторону.



В данном случае, за Глобализацией, как попыткой объединения человечества на определенной идеологической и экономической основе, стоял высший планетарный демонический разум. Да и идеологически перед людьми картина была раскрыта не полностью, нео-либерализм по шажку сдвигал окно Овертона и дискурс смещался по мере их политического укрепления и распространения от страны к стране, продвигаемый Колоссом бывшего Гегемона. То, что мы увидели бы при их полной победе, если бы на сатанинском пути не встала Россия, через два-три поколения все выглядело бы, как дьяволочеловечество.



Возвращаясь на тот момент к описанному Авантюристом, меня терзали определенные сомнения. С одной стороны, на Землю опустилась мировая Зима, задвигая Запад на задворки истории, и кризис 2008-го год в год совпадал с ее приходом. В этом свете кризисная эскалация до полномасштабного коллапса, до падения "Вавилона великого", была весьма вероятным событием.



С другой стороны, главный инспиратор тогда не оставил еще свой глобализационный проект, и на Америке еще лежала высшая демоническая санкция на объединение человечества под его эгидой. Планетарное Время года – это более полуторавековой отрезок, и очередной глобальный Сезон не проступает очевидно и явно в земной ипостаси сразу, в тот же день и час – слишком велики массивы.



Конечно, по человечески, падения Великой блудницы хотелось здесь и сейчас, но внутри отчетливо звучал голос о могуществе сатанинского разума, инспирирующего решения и повестку через интуитивные озарения и ощущения своим человекоорудиям в среде глобальных финансистов.



Мои опасения оправдались, и стало происходить то, чего не предвидел Михаил, да и никто на тот момент не мог и предположить. В 2007 году расклад в его изложении показывал: к 2009-2010 году балансы практически всех крупных западных банков будут переполнены кратно переоцененными "бумажными активами" при жесточайшем дефиците свободных наличных денег.



Разразившийся бы кризис деривативов должен был перетечь в конечный коллапс Системы, обернуться многими триллионами убытков, абсолютно невозможных к покрытию никакими рыночными способами. И это в полной мере соответствовало действительности, но вот до произошедшего далее столь глубокого уровня цинизма он, да и никто другой, просто-напросто не смог опуститься в своих предположениях.



А описывается измысленное дьявольским разумом просто, особенно если снять с процесса все красивые околонаучные обертки – Западный мир в лице государств попросту взял на себя все долги, образованные за долгие годы мировой финансовой и банковской системой. А по этим долгам обязал расплачиваться неисчислимые будущие поколения собственных граждан.



Если отойти от мудреных названий и сложных понятий и схем - произошло примерно следующее. Совершенно невозвратные и не имеющие фактической стоимости бумаги банков были выкуплены государствами Европы и Америки по их, внимание (!), балансовой стоимости. То есть все эти тонны никчемных долгов были переведены с балансов банков на балансы государств.



Были придуманы различные программы типа QЕ (Количественное смягчение), с помощью которых финансовая система была накачана совершенно новыми эмитированными деньгами, призванными скрыть истинное положение дел. В частности, в США даже Конгресс и входящий в него Сенат так и не смогли докопаться, откуда взялись на балансе ФРС новообразованные 23 триллиона долларов, и куда они собственно делись. А внешне эти операции прикрывались теми самыми QЕ программами.



Таким образом, демоническим разумом делались изощренно-гениальные попытки додавить свой проект по объединению человечества на своих условиях - и окончательного коллапса выстраиваемой им системы в 2010 году не случилось. Еще возможно было для него сшивание мирового пространства посредством ТТП (Trans-Pacific Partnership, TPP) и ТТИП (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP), где нивелировалась бы роль национальных государств, этих препятствий для полноценного обретения власти транс-национальной финансовой элитой, постепенно сводя само понятие и функцию государства на уровень исторического реликта.



Не ставилось тогда под сомнение, через реки крови и хаос, переформатирование под себя всего Ближнего Востока с Северной Африкой, и голем Арабской весны уже разминался на старте, и строились чертежи "халифата". Оттуда планировался "сланцевый бум" на нефти марки ИГИЛ (организация запрещена в РФ), как один из элементов экономического и энергетического доминирования.



Вследствие распространения этой искусственной заразы по региону, в различных ее рукотворных формах, готовилось к поджогу все наше подбрюшье, да и временно отторгнутая О(У)краина Империи ждала своего часа.



Сотнями миллионов, миллиардами лились гранты и стругались различного пошиба и калибра навальные, и победа казалась еще реальной, хоть и поджимали уже все планетарные сроки и циклы. Россия была главным препятствием на сатанинском пути, ибо, помимо прочего, в нашей стране и должны были вызреть семена будущего мироустройства – Богоугодной модели единения человечества, о чем верховному планетарному демоническому разуму, конечно же, хорошо известно.



Но, оборачиваясь назад, как нам уже всем известно, наша страна выдюжила и, тактически заморозив приготовленные на Окраине ловушки, совершила свой стремительный "Бросок на Юг". Это был стратегический перелом, начавший видимое и ощущаемое переформатирование мировых политических реалий нашего Слоя бытия, полностью и окончательно развернувший ход истории, заставивший отказаться высший демонический разум от ставки на американского гегемона. Ведь происходящее на иноматериальных уровнях, в других, воздействующих на нас пространствах, не всегда сразу отражается "на поверхности".



Так же немаловажным фактором было то, что красная кнопка "Перегрузка" могла превратиться в костлявых старушечьих лапах "Киллари" в кнопку ядерного Армагеддона. И это тоже стало одной из последних черт, подведенной под закрытием проекта "Глобализация" его главным инспиратором, и снятием с США санкции на "Темное царство" с его стороны. Проигранный раунд для такой могучей сверхсущности – далеко не есть еще конец игры, и если никчемные уже пешки желают "да гори оно все синим пламенем" и "весь мир в труху", то такие сбрасываются с доски им самим и в первую очередь.



Что же мы имеем на данный исторический момент? А имеем мы неприкрытую, видимую со всех концов планеты грызню не на жизнь, а на смерть внутри Вавилона великого. Как изрек Логос наш Спаситель: "Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит". (Мф 12:25)



Глобальные финансисты, уже вкусившие ничем не сдерживаемого грабежа и близкой к абсолютной мировой гегемонии власти, имевшие у себя на службе такое титаническое государство, ни за что не смиряться с потерей управления над ним и не откажутся от своих замыслов. На новом президенте повисли мертвой хваткой, и сама мысль, что вот только что ощущаемая в руках победа "общепланетарного царя горы" будет кем-то вырвана – для этих элитарных групп неприемлема. Они уже отведали мирового господства в самом его худшем сатанинском проявлении, и им не остановиться.



У национально же ориентированных сил внутри Америки, получивших хоть какие-то, далеко не в полной мере перехваченные рычаги управления над одряхлевшим Дядей Сэмом, не остается другого выбора, как "закуситься" со всем миром. Доставшийся им в управление "колосс" проиграл глобальную конкуренцию, а не выветрившаяся из их голов "логика планетарной Осени" и "всесильности" толкает на то.



Прежние мировые институты уже не устраивают проигравших, старые договора и союзы тяготят, ведь строились не на взаимовыгодной основе, а служили лишь ступеньками для самой главной и заветной цели прежних "хозяев над хозяевами" Овального кабинета. С другой стороны, чем из большего количества организаций, судов и трибуналов успеешь выскочить, тем меньше возможностей тебя заставить платить по счетам, когда ты станешь никем, а об этом некоторые из них осведомлены.



Но нельзя бодаться со всеми одновременно: Канада, Мексика, Европа, Китай, Индия и прочие… Возможно ли прекратить торговую войну с Поднебесной, если выставляемые ей в ходе переговоров основополагающие условия, диктуемые "осенней логикой", неприемлемы в корне - замахиваются на сами принципы и основы построения китайской модели?!



Как можно так беспардонно наседать на ключевые страны Старушки-Европы, когда для их национально-ориентированных элит самым естественным является далеко не вчера родившийся Евразийский проект, где они занимали бы весьма достойную нишу и урывали бы свою часть пирога?!



На что можно рассчитывать в отношениях с Индией, если одним росчерком трамповского пера ее "поздравили" с тем, что индийская экономика в рамках ВТО переросла стадию "развивающейся" ("Общая разрешающая оговорка" - "General Enabling Clause"), и теперь все ее товары поступают на американский рынок с добавочной 30%-ой пошлиной?!



Не реально давить на весь мир "добрым словом и пистолетом" в ситуации, когда ты уже не единственный на планете с "бременем белого человека" и вызрел другой полюс силы. Стремительно и бесповоротно поменялась геополитическая ситуация, и от тебя есть куда переметнуться, особенно если ты настойчив "до кровавых соплей" с воспитуемым, имея в виду и экономическую плоскость тоже.



И получается такая убийственная вилка для Великой блудницы, разрываемой внутренними распрями и усиливающимся внешним напряжением практически со всей планетой. А времена-то уже далеко не те: проект в этом виде свернут его главным инспиратором, им снята санкция на мировое господство с Великого города.



Дряхлеющий Дядя Сэм оставлен своим покровителем, ему полностью прекращена подача океанов энергии, прежде вливавшейся в неудавшегося гегемона. Ничто уже не мешает подняться "дыму над его пожарищами" всеочищающего кризиса, дабы "купцы земные и вельможи земли восплакали о нем".



Происходящее "улучшение" экономических показателей в Америке – это затишье перед бурей и последняя возможность отделить овец от козлищ, дать хоть какой-то шанс подготовиться к предстоящему идеальному шторму простым людям.



Ведь у США, как страны, вся бизнес-модель, сложившаяся за последние десятилетия, в общем и целом несостоятельна, ибо строилась для дальнейшего долларового цементирования мира, для абсолютной победы и полной гегемонии. Тогда уже наступили бы другие мировые правила достигшей триумфа Глобализации в ее экономическом аспекте, потому и вылезли на поверхность все эти пост-индустриальные концепции.



А сколько судорожных шагов, и до кучи развязываний рук, как для всей банковской системы, так и для монстров, "слишком больших, чтобы рухнуть", было предпринято в разразившихся спадах! Особенно в последнем перед идеальным штормом кризисе 2008 года, и такие действия только отодвигали конец в надежде воплотить Глобализацию, а сейчас висят дамокловым мечом.



Возможностей обрушения такой модели – масса, и не будем утруждать себя перечислением с десяток реальных спусковых крючков и сложных механизмов, что навскидку приходят в голову только в экономической плоскости. А сколько таких рисков, способных запустить эти процессы от внутриполитических или геополитических причин, или от их сложной конфигурации, ибо все взаимосвязано.



Все происходящее может стать естественным пиком Холодной гражданской войны в США – термин, рожденный автором в дискуссии с одним небезызвестным блогером из Нью-Йорка, (печатающимся, помимо прочего, и в ИА "REGNUM") и с обоюдного согласия подхваченный им в массы – ибо все подобное должно быть общего достояния.



Если в прежнюю избирательную гонку демонократы были уверены в своем успехе, ни капли не сомневались в нем до последнего, и уже выпускали номера с победными поздравлениями от массмедийных опинион-лидеров среди своих фейкометов, как называет их Трамп, то сейчас все по другому – биться за ускользающую власть они будут до последнего.



И вот, исходя из всего вышесказанного – экономических, геоэкономических, внутриполитических и геополитических раскладов, из приближающейся и уже начавшейся предвыборной войны, из обозначенной ужасной вилки, в которую загнан Вавилон – мы, вероятнее всего, подходим к развязке.



Слишком много причин, по которым может начаться окончательный и бесповоротный обвал, в котором, кстати, никто из власть предержащих в мире не заинтересован – ни мы, ни Китай, ни Европа, ни Индия и далее везде.



Возможно, строит планы "поиграться в кризис" и глобалистская элита, надеясь где-то как-то перехватить власть, рассчитывая на накопленные в грабежах по всей планете "вагоны золота", и из своего разумения "на кризисах можно зарабатывать" - так флаг им в руки. Есть огромная вероятность того, что к подобной начавшейся игре присоединятся многие элиты стран, ныне притесняемых Вавилоном великим - "потому что Бог положил им на сердце - исполнить волю Его" и совместно подтолкнут "город великий" к пропасти.



Произойдет это негласно, вне медийного поля, ибо принимать на себя ненависть сотен миллионов простых американцев, ввергнутых в пучину Смуты, было бы большой ошибкой, такого никто не захочет. Это тонкая штука, в реалполитик всегда стараются находить некое отвлечение или какого-нибудь козла отпущения. Так, в прошлый раз, когда шансы у Блудницы оказаться на смертном одре были весьма велики, и к нам даже слали эмиссаров для оговорки многих специфических моментов такого титанического падения, в американской прессе очередной раз всплыла тема китайских хакеров, способных, как заявлялось, на многое, в том числе, и на обвал рынков.



Случится это в обозначенный ниже срок или нет, со стопроцентной уверенностью сказать нельзя. Могу только однозначно заявить, что независимо от срока, мы все равно увидим и "доллары, носимые, как опавшие листья", "как мусор по ветру" (слова из пророчеств), и падение Великой Блудницы, и Великую Смуту на американских землях. Будет ли это происходить постепенно или лавинообразно – посмотрим.



Может статься, США к окончанию второго срока Трампа уже почти закуклятся в собственных границах и далее следуя в этом направлении будут постепенно значить для мира не более Канады-Австралии. Но слишком масштабно и, на мой взгляд – критично, разовьется в указанные сроки напряжение на угасающего Дядю Сэма, на его глиняные ноги, и он, вероятнее всего, не выдержит.



Есть определенные периоды у многих судеб, и Госсущности (Госсущность – об этом тут) здесь не исключения, когда различное внешнее давление разнообразных обстоятельств начинает кратно возрастать. Даже тому, у кого все со всех сторон благоустроено – приходится тяжко. Тяжелее бывает тому, у кого все не так радужно и напор подталкивает его к обрыву. Ну, а что же случается с и так стоящим на краю пропасти?



Если же заглянуть в "звездные карты" - эфемериды, то они нам показывают - реально потряхивать Великую Блудницу начнет в марте-июле 2020, что наталкивает на простую мысль о связи с предвыборными событиями и Холодной гражданской войной. Настоящий же идеальный шторм может разыграться с конца ноября 2020, видимо, в результате подогреваемой Соросом и иже с ним реакции на то, кого изберут в Америке (а кого, у автора нет ни малейшего сомнения), с кульминацией в конце декабря 2020 - 22 декабря 2020 года.



Тут не исключено перерастание Холодной гражданской войны в более горячую стадию. Какие еще значимые и смертельно опасные для Вавилона великого события, как видимые, так и скрытые, и далеко не только внутренние, начнут происходить – будем посмотреть. Но то, что они массово посыплются на него – нет ни малейшего сомнения, и есть огромная вероятность того, что Колосс на глиняных ногах их не выдержит. Источник - iarex.ru

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