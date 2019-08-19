Город мертвых с мумиями обнаружили в Йемене

15:55 20.08.2019

В Йемене археологи обнаружили древнее поселение с гробницами. TengriMIX со ссылкой на агентство SABA рассказывает, к какому периоду относятся находки.



Сразу два открытия сделали ученые во время раскопок в окрестностях Саны. Это город мертвых с мумиями на территории.



Поселение высечено прямо в скалах еще в конце бронзового века, возраст мумий около трех тысяч лет. Министр культуры правительства хуситов Абдаллу Ахмада аль-Кабси заявил, что населенный пункт состоял в основном из каменных построек.



Примечательно, что мумии в Йемене находили и ранее. Недалеко от Саны 36 лет назад обнаружили сразу 26 останков древних людей. Они были разной степени сохранности, однако один из них полностью уцелел.



По сей день археологи продолжают исследовать йеменских мумий. Анализ показал, что их возраст в среднем составляет 2,5 тысячи лет. Древние захоронения находятся в труднодоступных горах, и они укрыты в пещерах на высоте от 40 до 60 метров.



Ученые выяснили, как древним удалось овладеть высокой техникой бальзамирования. Считается, что бальзамирование проводилось после удаления желудка. Внутренности обрабатывали раствором, который защищал их от разложения. Тело окрашивали хной. Его одевали и укутывали в шелк и кожу. В загробный мир покойника отправляли с оружием.



Из-за гражданской войны в Йемене, которая началась в 2014 году, не удается хранить должным образом найденные мумии.