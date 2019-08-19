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Почему Средняя Азия так легко была завоевана монголами?
16:43 20.08.2019

Государство Хорезмшахов, которое к началу монгольских завоеваний держало в своих руках всю Среднюю Азию и Иран, могло собрать армию не менее, чем 300 тысяч человек (что превышало силы Чингисхана тысяч на сто). Тут имелись передовые замки, а ремесленники делали лучшее оружие и броню во всем свете.

К тому же, это не была рыхлая империя, близкая к падению. Хорезм захватил половину исламского мира незадолго до появления монголов и находился на пике своего могущества. Тем не менее, он проиграл с треском и не дал практически ни одной серьезной битвы.

В чем причина этого?

Да потому что монголы были совсем не такими, как считает большинство людей. Их дисциплина и взаимовыручка позволяла побеждать намного более сильных врагов, а техническое и инженерное оснащение армии, позаимствованное у китайцев, позволяло штурмовать даже хорошо защищенные горные крепости.

Только в кампании Хулагу против Северного Ирана, Сирии и Ирака монголы захватили более 200 крепостей. Возьмем, к примеру, серию горных замков, построенных в ассасинами, главными из которых были Масьяф и Аламут. Они держались против сельджуков и Саладина, грозы европейских крестоносцев.

Но монголы за три года сделали то, что почти двести лет не могли сделать сельджуки и хорезмийцы – уничтожили горные крепости путем политических манипуляций и прямой осады, в которой они нашли хорошее применение своим инженерным умениям. Да и главные города Хорезма – Бухара, Самарканд и Гургендж – были хорошо укреплены, и все они пали в течение одного года в результате молниеносного монгольского наступления. Их крепости были взяты штурмом, а гарнизоны уничтожены.

Русские кремли и европейские замки (вплоть до востока Германии) степняки тоже щелкали, как орешки. Если вы слышали популярный миф о том, что монголы "остановились" на европейских королевствах из-за их рыцарей и замков, вы можете полностью забыть его. Золотая Орда разграбила и сделала своими вассалами несколько таких государств, выиграв битвы далеко в Центральной Европе.

Монголы выполнили завет Чингисхана и дошли до "последнего моря" (Адриатического, которое является частью Средиземного, и, опосредованно – Атлантического океана). Ушли в свои степи они только из-за смерти великого хана и необходимости выбора нового.

Конечно, отчасти успехи монголов был связан с ограниченным мышлением и некомпетентным руководством их противников. Умный командир с достаточными силами мог бы победить монголов много раз.

Наследник престола Хорезма Джелал ад-Дин разбил монголов при Парване, используя горный рельеф местности и выучку своих солдат. Египетские мамлюки совершили совсем уж диво дивное – победили кочевников во встречном конном сражении при Айн-Джалуте. Наконец, армии Делийского султаната и корейцы доказали, что такое можно сделать неоднократно.

Но вот Хорезму, который потенциально мог не допустить завоевания монголами половины мира, не повезло с правителем. Ала ад-Дин Мухаммед II больше заботился о недопущении усиления различных группировок при дворе, чем обороной своей страны. А когда опомнился, и воспринял монголов всерьез – царапаться было уже поздно.

Источник - Живая Средняя Азия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1566308580
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