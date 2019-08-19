 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Новым министром труда и собеса Казахстана назначен незаметный аппаратный клоп из племени дулатов Б.Нурымбетов
17:22 20.08.2019

Глава государства подписал Указ о назначении Биржана Нурымбетова министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Об этом передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Акорды."Назначить Нурымбетова Биржана Бидайбекулы Министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан", - говорится в тексте Указа.Нурымбетов Биржан Бидайбекулы родился 19 марта 1968 года в селе Абай Луговского района Жамбылской области.Б. Нурымбетов в разные годы занимал должности: вице-министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, заместителя Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан. С июня 2015 года по январь 2017 года - вице-министр здравоохранения и социального развития Республики Казахстан. С марта 2017 года вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.В ноябре 2017 года был избран заместителем председателя Федерации профсоюзов РК.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - inform.kz
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