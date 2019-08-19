Зам госсекретаря США Хэйл собрал в Нур-Султане центральноазиатов на мини-саммит "С5+1"

18:41 20.08.2019

Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел переговоры с заместителем Государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом, прибывшим с официальным визитом в городе Нур-Султане для участия в заседании "С5+1" по развитию диалога между странами Центральной Азии и США. Об этом передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.Стороны отметили важность реализации договоренностей, заключенных между Первым Президентом РК - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым и Президентом США Дональдом Трампом в рамках официального визита в США в 2018 году.В ходе переговоров были обсуждены актуальные вопросы развития двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. США являются одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. За период с 2005 года по 2018 год валовый приток прямых инвестиций из США в Казахстан составил $40 млрд. По итогам прошлого года американские инвестиции в РК установили новый абсолютный рекорд, достигнув $5,3 млрд. За январь-июнь т.г. товарооборот между двумя странами составил $1,1 млрд, что на 31,8% выше, чем за аналогичный период предыдущего года.Дэвид Хэйл отметил привлекательность Казахстана для инвесторов США. "У нас есть огромный потенциал развивать наши экономические отношения, - сказал Аскар Мамин, подчеркнув перспективы углубления взаимовыгодного сотрудничества стран в сферах энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения, информационных технологий, логистики, туризма, авиакосмической промышленности. – Я уверен, что Ваш визит придаст серьезный импульс укреплению взаимодействия стран".



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