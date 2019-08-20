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Багдад снова заговорил о ракетной сделке с Россией. Ирак ищет в С-400 спасение от Израиля
00:13 21.08.2019

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

20 авг. 19

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал понять, что именно его страна стоит за недавним уничтожением иранских целей в Ираке. В разговоре с журналистами в Киеве глава правительства не стал отрицать, что еврейское государство расширяет географию своих авианалетов. На этом фоне официальный Багдад не только вводит ограничительные меры для иностранной военной авиации в своем воздушном пространстве, но и намекает о готовности приобрести российские С-400.
"У Ирана нигде не будет иммунитета", – цитирует Times of Israel слова Нетаньяху. Это заявление стало ответом на прямой вопрос, стоит ли Израиль за уничтожением в Ираке объектов шиитских военизированных формирований, которые, как известно, находятся в подчинении у Ирана. Израильский премьер-министр отметил, что власти в Тегеране продолжают угрожать безопасности Израиля и занимаются строительством своих военных баз на Ближнем Востоке. "Мы будем действовать и сейчас уже действуем против них (иранских и проиранских сил. – "НГ") везде, где это необходимо", – заявил он.

До настоящего времени никаких официальных подтверждений факта израильских ударов по территории Ирака не было. Правда, на прошлой неделе бывший вице-премьер Ирака Баха аль-Араджи написал в Twitter, что именно Израиль может нести ответственность за недавний взрыв на багдадском оружейном складе "Аль-Сакр", который принадлежит шиитским формированиям "Хашд аш-Шааби". Но это не единственный эпизод.

По данным саудовской прессы, израильтяне 28 июля нанесли удар по базе "Ашраф", которая находится в 40 км к северо-востоку от столицы Ирака. В результате налета были уничтожены находившиеся там иранские баллистические ракеты и беспилотные аппараты. По этим же данным, 19 июля силы еврейского государства ударили по лагерю шиитских формирований в провинции Салах-эд-Дин тогда, когда там находились бойцы ливанской группировки "Хезболла" и представители иранского Корпуса стражей исламской революции. Причем, по саудовским данным, в ударах принимал участие израильский истребитель F-35.

Может быть, именно поэтому 18 августа официальный представитель иракской армии бригадный генерал Яхья Расул заявил о необходимости закупить у России комплексы С-400 для того, чтобы Ирак мог эффективно защищать свое воздушное пространство. Так Расул прокомментировал решение правительства в Багдаде ввести ограничения на полеты иностранной боевой авиации. Военачальник пояснил, что с этого момента любое несанкционированное вторжение в иракское воздушное пространство будет рассматриваться как враждебное. Даже если это силы международной антитеррористической коалиции во главе с США, которые помогли очистить Ирак от группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В Багдаде распорядились, чтобы все решения о пролете над Ираком согласовывались непосредственно с ним.

Наблюдатели сразу же связали такое решение с предполагаемыми израильскими ударами. А представителям международной антитеррористической коалиции пришлось обсуждать новые правила со своими иракскими коллегами. Впрочем, никакой другой альтернативы, кроме как подчиниться, у западных военных не было.

Последний раз о готовности приобрести российские комплексы С-400 власти Ирака говорили весной этого года. Однако их заявления мало кто рассматривал всерьез из-за категоричности США: в Вашингтоне противостоят любым попыткам своих партнеров обзавестись таким типом вооружений. В МИД РФ не нашли времени для того, чтобы прокомментировать "НГ", на какой стадии сейчас находится обсуждение продажи С-400 иракской стороне.
"Правительство Ирака пытается продемонстрировать некую политическую независимость и вернуть страну в дипломатические рамки, – заявил "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. – Предпринимаются зарубежные визиты, есть попытки маневрировать даже в таких вопросах, где напрямую сталкиваются интересы США и Ирана, например в нефтегазовой сфере. Проявления самостоятельности иракского правительства – это позитивный фактор, который способствует стабилизации страны, где сильно подполье ИГ, где на пике уровень коррупции и т.п. Например, иракские власти демонстрируют приверженность экономическим отношениям с соседним Ираном и не против реализации Тегераном инфраструктурных проектов".
Эксперт замечает, что некоторые действия властей Ирака идут в русле политики Тегерана по ограничению американского влияния в стране. "При этом зачастую правительство Ирака в широком смысле не в силах противодействовать лоббизму близких к Ирану ведомств, политиков или игроков на местах, – говорит Мардасов. – Вдобавок к этому последнее время Иран старается оптимизировать свое присутствие в странах условной "шиитской оси" и замаскировать военное влияние под экономическое. Вот недавний указ премьер-министра Ирака о том, что все силы "Хашд аш-Шааби" должны интегрироваться с официальными силовыми структурами, – это, с одной стороны, инициатива по наведению порядка в стране, с другой – продолжение интегрирования проиранских сил в госструктуры".

По словам аналитика, центральные власти в Багдаде имеют довольно ограниченное влияние на ряд проиранских фракций. "Например, такая группировка, как "Асаиб Ахль аль-Хакк", которую подозревают в обстреле зеленой зоны в Багдаде и которая проводила военный парад в сирийском Алеппо, считает возможным диктовать условия Багдаду. Подобные фракции имеют широкую оперативную свободу, особенно в пустынных районах, и действительно могут "опекать" переброшенные из Ирана ракеты малой и средней дальности.

Подобная ситуация гипотетически может быть и с С-400: формально Багдаду необходимы средства ПВО для защиты суверенитета. Однако в данном случае закупленные системы будут прикрывать проиранские объекты, поскольку Тегеран вряд ли упустит возможность расположить свои ракеты рядом со средствами объектовой защиты".

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1566335580
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