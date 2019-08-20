И ни Гу-гу... Криминальная баронесса Узбекистана, возможно, "слишком много знает"..., - В.Панфилова

00:15 21.08.2019

Против Гульнары Каримовой возбуждены новые уголовные дела



Гульнару Каримову интересовали дизайн, музыка и деньги.

Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила новые уголовные дела в отношении Гульнары Каримовой, старшей дочери первого президента, по факту заключения сделки вопреки интересам страны, хищения государственных средств и вымогательства чужого имущества в особо крупных размерах. Не исключено, что уже к имеющемуся тюремному сроку Каримовой может добавиться новый.



Гульнара Каримова отбывает наказание в женской колонии общего режима Зангиатинского района Ташкентской области. Она была осуждена в Узбекистане по двум уголовным делам. Ее признали виновной в нанесении государству ущерба на сумму в общей сложности около 4 трлн сумов (почти 1 млн долл. по курсу на момент суда). В 2015 году по первому делу ее приговорили к пяти годам ограничения свободы, по второму делу в 2017 году – к 10 годам заключения, но затем наказание было заменено на пять лет домашнего режима. И только в марте 2019 года Каримову перевели в колонию за "злостное нарушение порядка и условий отбывания наказания".



Предъявленные новые обвинения могут осложнить ее судьбу. По сообщению пресс-службы Генпрокуратуры республики, Гульнара Каримова в сговоре с другими гражданами приобрела по заниженной стоимости государственные пакеты акций

предприятий "Кувасайцемент" и "Бекабадцемент". Затем она продала их иностранным бизнесменам, которым в дальнейшем оказывала покровительство в незаконной деятельности, в результате чего стране был нанесен очень крупный ущерб. В то же время Каримова отбирала у граждан и владельцев различных компаний их имущество. Дела были возбуждены по итогам проверки, проведенной на основании поступившей информации от международной юридической компании White and Case и заявлений ряда граждан Узбекистана. Другие подробности не разглашаются, идет следствие.



Агентство "ФерганаNews" напомнило, что в середине нулевых годов контрольные пакеты акций предприятий "Кувасайцемент" и "Бекабадцемент" были приобретены за 47 млн долл. казахстанским холдингом United Cement Group (UCG). В 2011 году против руководства и менеджмента "Бекабадцемента" было возбуждено уголовное дело по факту нелегального производства и экспорта цемента, а также уклонения от уплаты налогов. Имущество, активы и денежные средства предприятия арестовали, а в январе 2012 года Ташкентский областной суд по уголовным делам приговорил группу руководителей "Бекабадцемента" к большим срокам заключения. Вскоре был наложен арест и на счета "Кувасайцемента".



По сообщениям Генпрокуратуры Узбекистана, Каримова владеет активами в 12 странах мира, включая Россию и США. Силовые структуры республики продолжают переговоры с зарубежными коллегами по возврату выведенных из страны Гульнарой Каримовой денег. В частности, Федеральная прокуратура Швейцарии сообщила о готовности вернуть Узбекистану 130 млн швейцарских франков (133 млн долл.), которые были изъяты в ходе расследования по "делу Каримовой".



Между тем сама Гульнара Каримова не оставляет надежды на досрочное освобождение. Она даже обратилась с открытым письмом к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву с просьбой о помиловании. И сообщила о своем плохом самочувствии в колонии, пообещав не претендовать на 686 млн долл., хранящихся на ее счетах в зарубежных банках. И якобы 1,2 млрд долл. личных активов Гульнары Каримовой уже "работают на благо республиканского бюджета". Однако в Министерстве юстиции опровергли эту информацию, отметив, что заявление Гульнары Каримовой о том, что она лично вернула активы Узбекистану или же что остальные активы могут быть возвращены ею или другими частными лицами, не имеет юридической основы и не соответствует реальной ситуации.



Гульнара Каримова вряд ли может рассчитывать на досрочное освобождение, даже если все незаконно приобретенные ею активы будут возвращены Узбекистану. Как сказал "НГ" генеральный директор агентства "ФерганаNews" Даниил Кислов, основной вопрос не в том, что она вернет. Все или большинство ее узбекских активов вернуть нет никаких проблем. "Думаю, что государство их уже вернуло. Те арестованные активы, которые находятся в зарубежных банках, должны вернуть в Узбекистан власти европейских государств. Роль Гульнары Каримовой заключается в том, чтобы молчать, чтобы ее возможные публичные выступления после освобождения не могли навредить нынешним властям и процессу переговоров с иностранными банками. Во-первых, она много знает. Во-вторых, когда она воровала деньги у народа Узбекистана, то многие из действующих политиков или чиновников по крайней мере знали об этом. Поэтому новые уголовные дела созданы для того, чтобы максимально долго держать ее в заключении", – сказал "НГ" Даниил Кислов.



Эксперт также считает, что имидж политического узника Гульнаре не грозит. До коррупционных скандалов влияние Гульнары Каримовой на экономику и политику страны было настолько заметным, что ее даже называли преемницей на пост президента страны. Американские дипломаты, работавшие в Узбекистане, напротив, называли ее "криминальной баронессой" и "самой ненавистной в стране персоной". Об этом свидетельствовали опубликованные в WikiLeaks документы. Сейчас, по словам Даниила Кислова, у нее осталась лишь небольшая группа поддержки, которая проявляет активность только в соцсетях. Но массовой поддержки у нее нет.

Более того, по мнению эксперта, за несколько последних лет ее основательно забыли.



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

20 авг. 19