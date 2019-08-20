 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 21.08.2019
00:15  И ни Гу-гу... Криминальная баронесса Узбекистана, возможно, "слишком много знает"..., - В.Панфилова
00:13  Багдад снова заговорил о ракетной сделке с Россией. Ирак ищет в С-400 спасение от Израиля
00:11  Пробуждение феминизма в Киргизии, - Рафаэль Виван
Вторник, 20.08.2019
19:29  Прошу освободить досрочно, чтобы восстановить свой дом (обращение к Президенту Ш.Мирзиееву)
19:18  Минсельхоз Киргизии Чодуев, как выяснилось, уже 8 лет под следствием по делу о хищении 1 млн долларов
18:41  Зам госсекретаря США Хэйл собрал в Нур-Султане центральноазиатов на мини-саммит "С5+1"
17:22  Новым министром труда и собеса Казахстана назначен незаметный аппаратный клоп из племени дулатов Б.Нурымбетов

16:43  Почему Средняя Азия так легко была завоевана монголами?
15:55  Город мертвых с мумиями обнаружили в Йемене
15:52  В Нью-Йорке первая девушка-полицейский из Узбекистана попалась на краже одежды на $300
15:48  Удар по глиняным ногам. Как свалить звездно-полосатого колосса, - И.Казенас
15:44  Казашка Булбул Картанбаева стала первой хоккеисткой НХЛ!
15:41  Как казахи относятся к монголам?
15:34  Гопак с трепаком. Сбежавший экс-кыр-президент Курманбек Бакиев и его братья задорно пляшут (видио)
15:28  Елбасы поет песню "Yш коныр", автором которой является Нурсултан Назарбаев (новое видео)
15:20  Боди-арт по казахски - юрты на грудях и чернильца на попе (фото)
15:18  Выбор Европы: фашизм или смерть, - А.Запольскис
15:16  ЕвроБобик сдох? Либеральная империя на грани распада, - Вольфганг Штреек
13:34  Кто составил "банду четырех": в Гонконге нашли лидеров протестного движения, - "МК"
13:13  Алматинская полиция рапортует, что победила проституцию на улице "красных фонарей" - проспекте Сейфуллина
12:50  На пике Победы бесследно пропали три опытных казахстанских альпиниста
12:35  Бюджет Туркменистана не отвечает минимальным требованиям финансовой прозрачности, - возмущен... Госдеп США
12:02  У родственника Атамбаева нашли смету расходов на массовые беспорядки
11:50  Геологию Казахстана возглавил 33-летний болашакер и лоббист ExxonMobile Жаркешов
11:38  Саудовская Аравия и Иран на самом деле не враги, - А.Бакланов
11:12  У укр-олигархов Таруты и Рината Ахметова технично отжимают бизнес
10:58  Кыргызскую Фондовую биржу временно возглавил Алмазбек Шабданов
10:15  Слезная канцелярия. Мадам Балаева начала прием каз-челобитчиков. Новации каз-аппарата
10:03  Телеведущий Ерлан Бекхожин возглавил Казгосмедиахолдинг "Хабар"
09:24  Елбасы воткнул в Казправительство вице-премьером старого верного трайбалиста Сапарбаева
09:17  Учителей Хорезма обязали купить на свои школьную мебель и прочий инвентарь
08:41  "Остров оргий" Билла Клинтона и кампания Хиллари
07:45  Боевики "Хезболлы" окапываются в Америке, - "НГ"
07:42  Йеменские хуситы сделали шаг к государственности. У мятежников появился свой посол в Иране
07:32  Когда миром правят клоуны, - Майкл Дженовезе
07:29  Обокрал фестиваль. Главе общества казахской культуры в России Ерназару Нуриеву грозит до 10 лет за хищение
07:25  Минуя Ормузский пролив. Кризис Персидского залива, - Н.Бобкин
07:04  Инцидент на море поставил Японию и Китай на грань столкновения
04:38  Ritim Haber: Турция и Сирия уже воюют, а Россия все еще загадочно молчит
04:36  До монголов. Взлет и падение империи Тан. Часть 2.
04:24  Новая эра России и Китая. Спасибо США, - Сян Ланьсинь
00:25  Чингисхан и логика исторического момента
Понедельник, 19.08.2019
20:50  За полгода из Казахстана эмигрировали 20,1 тысячи человек. Рост - 16%
20:45  Орудия информационной войны: секреты американских "фабрик мысли"
20:42  Кто убил Джеффри Эпштейна? - В.Прохватилов
19:53  В Узбекистане зарегистрировали фирму "Любая бизнес хороша"
19:46  А теперь, горбатый... Экс-кыр-премьера Бабанова потащили на допросы
19:28  В Бишкек вернулась еденая молью кыр-принцесса Бермет Акаева-Тойганбаева
19:15  Против экс-узб-принцессы Гульнары Каримовой завели новые уголовные дела
17:57  Мирзиеев учредил Узбфонд развития каракулеводства
13:52  "Свадебный" теракт в Кабуле: кому нужна новая кровь? - С.Тарасов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
И ни Гу-гу... Криминальная баронесса Узбекистана, возможно, "слишком много знает"..., - В.Панфилова
00:15 21.08.2019

Против Гульнары Каримовой возбуждены новые уголовные дела

Гульнару Каримову интересовали дизайн, музыка и деньги.
Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила новые уголовные дела в отношении Гульнары Каримовой, старшей дочери первого президента, по факту заключения сделки вопреки интересам страны, хищения государственных средств и вымогательства чужого имущества в особо крупных размерах. Не исключено, что уже к имеющемуся тюремному сроку Каримовой может добавиться новый.

Гульнара Каримова отбывает наказание в женской колонии общего режима Зангиатинского района Ташкентской области. Она была осуждена в Узбекистане по двум уголовным делам. Ее признали виновной в нанесении государству ущерба на сумму в общей сложности около 4 трлн сумов (почти 1 млн долл. по курсу на момент суда). В 2015 году по первому делу ее приговорили к пяти годам ограничения свободы, по второму делу в 2017 году – к 10 годам заключения, но затем наказание было заменено на пять лет домашнего режима. И только в марте 2019 года Каримову перевели в колонию за "злостное нарушение порядка и условий отбывания наказания".

Предъявленные новые обвинения могут осложнить ее судьбу. По сообщению пресс-службы Генпрокуратуры республики, Гульнара Каримова в сговоре с другими гражданами приобрела по заниженной стоимости государственные пакеты акций
предприятий "Кувасайцемент" и "Бекабадцемент". Затем она продала их иностранным бизнесменам, которым в дальнейшем оказывала покровительство в незаконной деятельности, в результате чего стране был нанесен очень крупный ущерб. В то же время Каримова отбирала у граждан и владельцев различных компаний их имущество. Дела были возбуждены по итогам проверки, проведенной на основании поступившей информации от международной юридической компании White and Case и заявлений ряда граждан Узбекистана. Другие подробности не разглашаются, идет следствие.

Агентство "ФерганаNews" напомнило, что в середине нулевых годов контрольные пакеты акций предприятий "Кувасайцемент" и "Бекабадцемент" были приобретены за 47 млн долл. казахстанским холдингом United Cement Group (UCG). В 2011 году против руководства и менеджмента "Бекабадцемента" было возбуждено уголовное дело по факту нелегального производства и экспорта цемента, а также уклонения от уплаты налогов. Имущество, активы и денежные средства предприятия арестовали, а в январе 2012 года Ташкентский областной суд по уголовным делам приговорил группу руководителей "Бекабадцемента" к большим срокам заключения. Вскоре был наложен арест и на счета "Кувасайцемента".

По сообщениям Генпрокуратуры Узбекистана, Каримова владеет активами в 12 странах мира, включая Россию и США. Силовые структуры республики продолжают переговоры с зарубежными коллегами по возврату выведенных из страны Гульнарой Каримовой денег. В частности, Федеральная прокуратура Швейцарии сообщила о готовности вернуть Узбекистану 130 млн швейцарских франков (133 млн долл.), которые были изъяты в ходе расследования по "делу Каримовой".

Между тем сама Гульнара Каримова не оставляет надежды на досрочное освобождение. Она даже обратилась с открытым письмом к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву с просьбой о помиловании. И сообщила о своем плохом самочувствии в колонии, пообещав не претендовать на 686 млн долл., хранящихся на ее счетах в зарубежных банках. И якобы 1,2 млрд долл. личных активов Гульнары Каримовой уже "работают на благо республиканского бюджета". Однако в Министерстве юстиции опровергли эту информацию, отметив, что заявление Гульнары Каримовой о том, что она лично вернула активы Узбекистану или же что остальные активы могут быть возвращены ею или другими частными лицами, не имеет юридической основы и не соответствует реальной ситуации.

Гульнара Каримова вряд ли может рассчитывать на досрочное освобождение, даже если все незаконно приобретенные ею активы будут возвращены Узбекистану. Как сказал "НГ" генеральный директор агентства "ФерганаNews" Даниил Кислов, основной вопрос не в том, что она вернет. Все или большинство ее узбекских активов вернуть нет никаких проблем. "Думаю, что государство их уже вернуло. Те арестованные активы, которые находятся в зарубежных банках, должны вернуть в Узбекистан власти европейских государств. Роль Гульнары Каримовой заключается в том, чтобы молчать, чтобы ее возможные публичные выступления после освобождения не могли навредить нынешним властям и процессу переговоров с иностранными банками. Во-первых, она много знает. Во-вторых, когда она воровала деньги у народа Узбекистана, то многие из действующих политиков или чиновников по крайней мере знали об этом. Поэтому новые уголовные дела созданы для того, чтобы максимально долго держать ее в заключении", – сказал "НГ" Даниил Кислов.

Эксперт также считает, что имидж политического узника Гульнаре не грозит. До коррупционных скандалов влияние Гульнары Каримовой на экономику и политику страны было настолько заметным, что ее даже называли преемницей на пост президента страны. Американские дипломаты, работавшие в Узбекистане, напротив, называли ее "криминальной баронессой" и "самой ненавистной в стране персоной". Об этом свидетельствовали опубликованные в WikiLeaks документы. Сейчас, по словам Даниила Кислова, у нее осталась лишь небольшая группа поддержки, которая проявляет активность только в соцсетях. Но массовой поддержки у нее нет.
Более того, по мнению эксперта, за несколько последних лет ее основательно забыли.

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
20 авг. 19

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1566335700
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 августа 2019 года №604
- Рабочий график первого президента
- Кадровые перестановки
- О мерах по поддержке МСБ
- О мерах по обеспечению безопасности и снижению смертности на дорогах города Алматы
- Минздрав РК: Ситуация по случаю регистрации сибирской язвы в Акмолинской области находится на контроле
- Саудовская Аравия и Иран на самом деле не враги
- СССР выиграл у США гонку за гиперзвук
- "Остров оргий" Билла Клинтона и кампания Хиллари
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  