 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Реальная кхалиси: праправнучка Чингиз-хана не проиграла ни одного боя
00:40 21.08.2019

Ее звали Хутулун, и она доказала всему миру, что в ее венах течет кровь великого хана Монгольской империи. Впрочем, за 760 лет ее история обросла таким количеством легенд, что сейчас трудно отделить правду от мифа.

Непобедимая Хутулун

Хутулун росла в семье с 14 старшими братьями, отцом девочки был Хайду, правитель Чагатайского улуса - "последний паладин монгольской воинской славы". Она обладала физической силой и свирепостью, свойственной мужчинам тех лет. В ее племени уважали тех, кто умел драться, - считалось, что этим талантом награждают боги, и уж что-что, а драться Хутулун умела. Если верить историям, собранным Марко Поло, Хутулун была непобедима. Она вступала в бой с мужчинами любого возраста и габаритов.

И, надо сказать, у нее был мотив. Хайду хотел, чтобы дочь вышла замуж, но брак в планы Хутулун не входил. Она заключила с отцом сделку: она выйдет за того мужчину, кто сможет одолеть ее в драке. Звучит как в сказке, но вполне согласуется с монгольскими традициями тех лет. Хутулун ставила своим соперникам условие: если выиграют они - она станет их женой, победит она - они отдадут ей сотню лошадей. Некоторые женихи вели себя так самоуверенно, что вместо сотни ставили на кон тысячу коней… Так у Хутулун оказалось десять тысяч лошадей и ни одного мужа. Может быть, это всего лишь легенда, зато красивая.

Одним из немногих источников сведений о Хутулун стали записи Марко Поло, который описал все - начиная от ее внешности и заканчивая бойцовскими качествами. Он путешествовал по Центральной Азии и документировал свои открытия. При встрече Марко Поло звал ее Ангиарм - "Лунный свет" по?тюркски. "Была она красиво сложена, высокая да плотная, чуть-чуть не великанша", - вспоминает путешественник.

Верхом и в бою

Удивительно, что Хайду, ее отец, уделял много внимания воспитанию дочери. Он заставлял ее тренироваться в кулачном бою, учиться ездить верхом и стрелять из лука. При этом она должна была делать это не просто наравне с мальчиками, но лучше них.

Хутулун была любимицей Хайду, и когда правитель заболел дизентерией, он призвал всех детей и назвал любимую дочь своей наследницей. Братья, правда, были от этого не в восторге, но и Хутулун не была готова вступать в открытое противостояние с таким количеством людей. Она поддержала своего брата Уруса в притязании на власть в обмен на возможность остаться военным лидером и вести за собой монгольские войска. Она, кстати, была неплохим стратегом, и Хайду часто прислушивался к мнению дочери в вопросах войн.

Разумеется, Хутулун умерла не от старости в своей постели. Соратник ее покойного отца сделал ставку не на Уруса, которого поддержала Хутулун, а на Чапара.

И чтобы Хутулун не могла повлиять на распределение власти между братьями, ее убили.

Из жизни в сказку

В 1710 году во Франции вышел сборник сказок Франсуа Пти де ла Круа, и среди них была сказка о принцессе Турандот, дочери монгольского императора Китая. Правда, на кону в бою с Турандот стоял не табун лошадей, а ни много, ни мало, жизнь претендента.

Анастасия Максимова

Источник - cosmo.ru
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