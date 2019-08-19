Тайна вторжения Батыя: где захоронения монголов?

00:42 21.08.2019

Еженедельная рубрика - "Клуб читателей", где мы обсуждаем популярные комментарии к статьям канала. Тема недели: "Где захоронения монголов Батыя?" В комментариях читатели повторяют известный тезис об отсутствии раскопок монгольских воинов



Как доказательство, что монгольского вторжения не было. Такой читательский интерес позволил мне остановиться на данном вопросе подробно. Насколько так можно утверждать, что никто не нашел павших монголов? И важно ли это?



О чем речь?



Западный поход монголов известен, детально описан в моей книге. За 800 лет об этом написано немало летописей в 20 странах на 15 языках. Начиная с очевидцев вторжения XIII века и заканчивая XVI веком. В последние годы в России найдены захоронения жертв монгольских штурмов.



Монгольские и золотоордынские артефакты заполнили экспозиции музеев Европы и Азии. На основании массива данных и доказательств, сформирована мировая история монголов.



Однако развал СССР, деградация и крушение моралей родил в России феномен альтернативной истории. Отвергнутая наукой фолк-история пришлась по вкусу обычному читателю. Не в силах преодолеть научные факты, фолк-история просто игнорирует их. И задает простые вопросы.



Раз вы не нашли, значит мы считаем не было. Могил и следов монголов не нашли? Нашествия Батыя не было. Не нашли могил Золотой Орды? Не было монгольского ига! Гуннов не было - что ели их кони?



Не было Смутного времени – где могилы поляков? Куликовской битвы не было – где мечи на поле? Битвы на Курской Дуге не было – где танки Тигр? Суворова в Альпах не было – как он туда залез?



Монгольские могилы



Находки нашествия Батыя и монгольского ига отражены в научных отчетах и вестниках, частично есть в Интернете. Найдены и захоронения монголов. Все есть в музеях Евразии и Европы уже 40 лет.



Останки монгольских воинов Батыя найдены при раскопках форта Райковец (1948г). Из отчета УАН СССР: "Сотни скелетов защитников и врагов обнаружены где заставала смерть". В центре Владимира (2005г) раскопана монгольская усадьба XIV века золотоордынского баскака.



В Воронежской области вскрыто захоронение Олень-Колодезь (1996г) богатого монгола с характерной амуницией и артефактами конца XIII века. В Национальном Музее Истории Азербайджана экспонируются находки 20 монгольских захоронений экспедиции Казиева 1946-1953 гг. на реке Кура.



Находки датируются концом XIII века, наборы стрел совпадают с могильником Олен-Колодезь, могилами найденными в Монголии, Туве. Найдено 3 монгольских воина в монгольской амуниции. Найденная монгольская железная пайцза (знак власти) говорит что один из них был туаджи (гонцом).



Что такое археология? Это иголка в стоге сена. А спустя 800 лет? Что-то можно раскопать лишь при сочетании 3-х факторов: 1. Точные координаты места (летописи, раскопки рядом). 2. Это место не занято (домом, площадью, водохранилищем). 3. Это не разграбили/не унесли раньше.



Так, к примеру найдены братские могилы жертв монгольской осады. Города там же. Где упали несчастные, там и погребены. Повезло – есть доступ к земле. Раскопали, нашли. Но с монголами совсем другая история...



Ключ



В отличие от христиан и мусульман, обряды захоронений у монголов менялись несколько раз. В период шаманизма Чингисхана/Батыя – одно. В период исламизации Орды – другое. В новейшей буддистской Монголии третье. Первый период, что нам интересен и есть самая большая загадка. Наука мало знает о верованиях Батыевых монголов и не может дать археологии ключ.



Что есть ключ? Ключ православных - погосты деревень. Ключ скифов - курганы. Ключ египтян - пирамиды и могильные пещеры. Монгольского ключа нет, где рыть?



Тайна монголов



Как и для других народов, смерть - путь монгола в новый мир. Но в отличие от других, у монголов этот путь можно было прервать. Если найти и осквернить останки. Из отчетов миссионеров XIII века, посещавших Русь и Монгольскую империю, мы знаем - монголы делали все, чтобы могилы никогда не нашли.



А кто нашел, не выжил. Доступные кладбища охраняла стража. Когда папские послы забрели случайно на кладбище погибших Западного похода в Каракоруме, их там чуть не пристрелили.



Тела павших монголов уносили с поля боя. Уносили далеко, Марко Поло сообщает что "великих государей, потомков Чингис-хана, хоронят в большой горе Алтай, и привозят их туда, даже если они умерли за сто дней пути от горы". Унеся павших черт знает куда, монголы заметали следы.



"Хоронят так: выкапывают тайно в поле яму, а другую роют открыто. После этого, зарыв [истинную] могилу, они ночью гоняют кобылиц или овец, чтобы не смогли найти. Иногда укладывают сверху ранее снятую траву. (Бенедикт)



У могил нет курганов, удаленная из могильной ямы земля лежит в должном порядке, заполнение могилы землей происходит в обратном порядке, а после захоронения земля, оставшаяся в избытке, переносится далеко". (Юань-ши)



Глубина веков



Чтобы мы не нашли могилы, монголам было достаточно просто закопать друзей в сторонке и убить свидетелей. Но сверх того они их маскировали и делали все, чтобы кладбище исчезло. Такой уровень защиты археология не в силах преодолеть. Только случай откроет тайну монгольских захоронений.



Могила Чингисхана до сих пор не найдена. Не найдена могила Батыя, Субэдэя и всех чингизидов. Не найдена могила Нефертити, Бормана и Мюллера. Святослава, Рюрика и пропавших без вести советских солдат. Но мы уверены, что они были.