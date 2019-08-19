Атака на турецкий конвой: пойдет ли Эрдоган на конфронтацию с Россией, - "МК"

07:32 21.08.2019

В сирийском Идлибе снова жарко



С момента последней встречи трех гарантов Астанинских и Сочинских соглашений значительно усилилась противостояние между поддерживаемыми Москвой и Тегераном сирийскими правительственными войсками и турецкими силами в северной провинции Идлиб, последнем оплоте повстанцев. Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин и Хасан Роухани согласились сотрудничать по Сирии в 2017 году. Страны объединили усилия с целью борьбы с терроризмом и разрешения гражданского конфликта на сирийской земле. Следующая встреча лидеров Турции, России и Ирана пройдет уже 11 сентября в Анкаре, но смогут ли партнеры преодолеть разногласия в вопросах урегулирования сирийского кризиса?



Несмотря на достигнутую странами 2 августа в ходе переговоров в Нур-Султане договоренность о прекращении огня в Идлибе, регион сотрясают обстрелы. Жертвами неугасающего противостояния становятся сотни мирных жителей, тогда как тысячи сирийских граждан вынуждены искать убежища вблизи турецкой границы, что также приводит к росту напряженности между Дамаском и Анкарой. При поддержке Ирана и России президент Сирии Башар Асад продолжает наступление на боевиков и, по последним данным, в ходе операции 19 августа Дамаск взял контроль над городом Хан-Шейхун, трассой Дамаск - Алеппо, холмом Нимр, вышкой мобильного оператора Syriatel, деревнями Хорш-Хан и Вади аль-Фатх. Однако победы правительственной армии бьют не только по боевикам, но и по расположившимся в провинции турецким силам. Так, в понедельник, 19 августа, турецкая колонна с бронетехникой, направляющаяся в свой наблюдательный пункт, подверглась обстрелу со стороны сирийских военных. В результате обстрела погибли три мирных жителя, еще 12 ранены.



Резонно задаться вопросом: не станет ли этот инцидент поводом для серьезного обострения ситуации в регионе, а также для резкого ухудшения отношений между Турцией с одной стороны и Россией и Ираном с другой? И не приведут ли последние события к реальному конфликту между Турцией и Сирией? Отношения между двумя этими странами всегда были довольно натянутыми, тем не менее, Дамаск остается ключевым партнером Анкары на южной границе. Турция преследует свои интересы и, прежде всего, не заинтересована в том, чтобы курдские группировки на территории Сирийской Арабской Республики набирали силу. За годы гражданской войны Сирия стала оплотом курдских организаций, выступающих за создание своего собственного независимого государства. Не секрет, что ни Эрдоган ни Асад не поддерживают стремления курдов создать собственное автономное образование, и в большой вероятностью будут вооруженным путем с этим бороться. В августе этого года Эрдоган направил военные отряды на территорию Сирии с целью уничтожения террористических объектов запрещенной турецкими властями организации - Рабочей партии Курдистана (РПК), отделения которой находятся неподконтрольный правительству территории Сирии.



"Серьезной эскалации конфликта между Сирией и Турцией не будет" - убежден старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Константин ТРУЕВЦЕВ. В комментарии "МК" эксперт отметил, что: "Астанинский формат дает возможность купировать ситуацию. Тем более, что Анкара сама не выполнила своих обязательств по деэскалации в коридоре в Идлибе и, фактически, оказывала поддержку террористам, за что получила предупреждения. В данной ситуации на прямой конфликт с Россией Эрдоган не пойдет, учитывая весь комплекс двусторонних отношений. Небольшие стычки между сирийской и турецкой армией возможны".



О дальнейшем развитии ситуации в регионе "МК" рассказал профессор кафедры востоковедения и ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Института международных исследований МГИМО Александр КРЫЛОВ: "Произошедший с турецкой колонной инцидент - это рядовое событие, которое характерно для состояния войны. Конфликт в Сирии носит затяжной характер и таких столкновений будет еще очень много. Дело в том, что сама территория страны в настоящее время не просто находится в состоянии войны, но и не имеет своей целостности. Сирия разделена на целый ряд участков, которые не контролирует государственная власть. В частности, тридцать процентов территории никак не подчиняется власти: фактически являются автономией. Эти территории, как говорят, занимают курды. Но на самом деле, там довольно пестрое население: помимо курдов проживают и туркмены, и армяне, и ассирийцы, и суннитские арабские племена, и другие общины. Те же самые турки захватили примерно два процента северной территории страны, в том числе северную часть Идлиба. На юге часть сирийских земель контролируется англичанами, французами, американцами, кстати, и курдские районы там до сих пор присутствуют. При этом, если Россия и Турция находятся в Сирии в рамках подписанных соглашений, то эти остальные фигуранты присутствуют абсолютно незаконно".



Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий ЕГОРЧЕНКОВ также подчеркнул, что Астанинский формат остается единственным действенным методом урегулирования сирийского кризиса. "Что бы не говорили наши западные партнеры, их усилия носят скорее деструктивный характер и не ведут к реальному улучшению ситуации в Сирии в отличии от действий Москвы, Анкары и Тегерана. Несмотря на существующие разногласия, стороны постоянно консультируются друг с другом по разным аспектам проведения операции в Идлибе. Конечно, участники Астанинского формата не намерены замораживать ситуацию, понимая, что террористические группировки, которые находятся в этом регионе, постепенно наращивают мощь и набирают новых сторонников, что может привести к очередной террористической угрозе", – считает эксперт.



Кристина Татарникова

20 авг. 19



------------------------------------------------



Война в сирийском Идлибе: кто ответит за атаку на турецкий конвой

Колонна с бронетехникой, предположительно, подверглись массированному обстрелу



Базирующийся в Великобритании "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" утверждает, что правительственные сирийские ВВС предприняли попытку помешать продвижению конвоя Турецкой Республики через провинцию Идлиб. По предварительным данным, в результате обстрела три мирных жителя погибли, еще 12 ранены.



В понедельник турецкий конвой, состоящий из десятков нагруженных боеприпасами бронированных автомобилей вошел на территорию Сирии со стороны населенного пункта Рейханлы в провинции Хатай. По данным сирийского МИД, колонна бронетехники направлялась в сторону города Хан-Шейхун, провинция Идлиб. Этот северный регион является последним крупным оплотом противников действующего президента Башара Асада, в связи с чем Сирийская Арабская Республика рассматривает действия Анкары, как посягательство на свой суверенитет, отмечая, что оружие и боеприпасы попадут в руки террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (террористическая организация, запрещенная в РФ). "Мы решительно осуждаем вопиющее вмешательство турецкого правительства и возлагаем на него полную ответственность за нарушение суверенитета и территориальной целостности страны", - говорится в заявлении сирийского внешнеполитического ведомства.



Днем ранее, в минувшее воскресенье, впервые с 2014 года правительственные войска Сирии прибыли в северо-западные окраины стратегически важного города Хан-Шейхун, чтобы отвоевать провинцию Идлиб у повстанческих группировок. По данным газеты al-Watan, в ходе операции 19 августа Дамаску удалось взять контроль над городом. Под надзором правительственных войск также находятся: трасса Дамаск - Алеппо, холм Нимр, вышка мобильного оператора Syriatel, деревни Хорш-Хан и Вади аль-Фатх. Национальное информационное агенство SANA передает, что агрессия турецкой стороны не сможет сломить "решимость сирийской армии продолжать уничтожение остатков террористов в Хан-Шейхуне или где бы то ни было еще".



По данным министерства обороны Турции, в 8:55 утра на пути к одному из своих наблюдательных пунктов в провинции Идлиб турецкий конвой подвергся обстрелу со стороны сирийских войск, в результате погибли три мирных жителя, еще двенадцать человек были ранены.

"Несмотря на неоднократные предупреждения, которые мы сделали властям Российской Федерации, силы действующего режима продолжают осуществлять военные действия в районе Идлиб, что является нарушением существующих меморандумов. Мы решительно осуждаем нападение, которое противоречит соглашениям, сотрудничеству и диалогу с Российской Федерацией. Без ущерба для наших прав на самооборону мы ожидаем принятия необходимых мер для предотвращения повторения подобных инцидентов", - говорится в заявлении министерства обороны Турецкой Республики, которая напоминает, что по итогам переговоров, прошедших 2 августа в Нур-Султуне, в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня.



Анкара также отмечает, что российская сторона была заранее проинформирована о передвижении турецких военных: "Операция была начата 19 августа 2019 года в 5.30 утра. Мы предварительно проинформировали представителей Российской Федерации, чтобы сохранить маршруты поставок бронетехники открытыми, обеспечить безопасность нашего наблюдательного пункта и предотвратить дальнейшую гибель мирных граждан в регионе", - уточняет турецкое военное ведомство. Согласно ООН, с момента эскалации насилия в Идлибе в мае 2019 года почти 300 человек были убиты, еще более 300 000 - покинули регион.



Напомним, что в начале августа этого года Эрдоган направил вооруженные силы Турции на территорию Сирии к востоку от Евфрата с целью уничтожения террористических объектов запрещенной турецкими властями организации - Рабочей партии Курдистана (РПК). Издание Daily Sabah также передает информацию об осуществлении "массовой чистки" на территории самой Турецкой Республике. В понедельник, 19 августа, МВД Турции сообщило, что более 400 подозреваемых в терроризме были арестованы в 29 провинциях по всей стране в ходе операции против сторонников РПК. В том числе, были отстранены мэры городов Ван, Диярбакыр и Мардин. Против политиков уже возбуждены уголовные дела, они обвиняются в связи с запрещенной в Турции РПК. Стоит отметить, что все три мэра представляют оппозиционную Народно-Демократическую партию, которую правительство Турции обвинило в связи с "террористами" из Рабочей партии Курдистана.



Кристина Татарникова

19 авг. 19