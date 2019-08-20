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Турция в Идлибе уже воюет против России, - В.Мухин
07:43 21.08.2019

Дамаску угрожает затяжная война не только с боевиками, но и с Анкарой

Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"

20 авг. 19

Российско-турецкие отношения вновь обострились. Анкара при поддержке США крайне отрицательно относится к военным планам и действиям Дамаска и Москвы в зоне деэскалации (ЗД) "Идлиб". Соответствующие заявления сделали в понедельник и во вторник официальные лица в Минобороны Турции и Госдепе США. По оценкам экспертов, в Идлибской зоне начинается реальная война между Анкарой и Дамаском, в которую втянута и Москва.
Глава РФ Владимир Путин перед началом переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил о решимости Москвы поддерживать "усилия сирийской армии по проведению локальных операций по купированию террористических угроз. Никогда не говорилось о том, что в Идлибской зоне могут быть сосредоточены террористы и они будут чувствовать себя комфортно".
За последнее время это первое конкретное заявление высшего руководства РФ, проясняющее дальнейшие цели Москвы в ЗД "Идлиб". Как известно, это в Сирии последняя зона деэскалации, в которой сосредоточились остатки террористических формирований (не менее 80 тыс. человек). И они, по мнению российского лидера, делают "постоянные вылазки". "Более того, что особенно опасно, – сказал Путин, – мы наблюдаем переброску боевиков оттуда в другие регионы мира".
Президент России умолчал об отрицательной роли Турции в этом процессе. В сирийских и западных СМИ не раз сообщалось, что Анкара снабжает боевиков, действующих в Идлибской зоне, вооружениями, бронетехникой и боеприпасами. Возможно, именно благодаря этому они усилили позиции в Идлибе. Путин, общаясь с журналистами во Франции, подчеркнул, что за последние годы территории, которые контролируют террористы в ЗД "Идлиб", значительно увеличились – с 50 до 90%.
Путин произнес это, когда в Идлибе уже произошел инцидент, связанный с авиационным ударом по турецкой военной колонне с оружием и боеприпасами, предназначенными, по мнению сирийских СМИ, для осажденных в городе Хан-Шейхун боевиков. Населенный пункт является одним из ключевых на стратегической трассе М5 Алеппо–Дамаск, которую пять последних лет контролируют незаконные вооруженные формирования (НВФ), в том числе протурецкие.
По данным близких к сирийской оппозиции очевидцев, авианалет на турецкую военную колонну близ Хан-Шейхуна осуществляли "как сирийские, так и российские боевые самолеты". Хотя официально Минобороны Турции обвинило в ударе по колонне только сирийские ВВС. Было подчеркнуто, что это "противоречит договоренностям Анкары и Москвы по Сирии". Кроме того, в Министерстве заявили, что "ожидают от России принятия мер по предотвращению в будущем ударов по турецким военным на территории Сирии", пригрозив дать военный ответ. И такая попытка была предпринята.
По данным российских источников, после авиаудара по турецкой военной колонне Анкара подняла в небо истребители F-16, которые нарушили воздушное пространство Сирии, направившись к городу Хан-Шейхун. По мнению информационно-аналитического издания free-news.su, Минобороны Турции это сделало, "пытаясь отомстить самолетам Воздушно-космических сил (ВКС) РФ".
В связи с возникшей угрозой Дамаск активировал системы ПВО, включая зенитные ракетные системы (ЗРС) С-300. Портал free-news.su уточняет, что помимо включения радаров ЗРС С-300 в небо с авиабазы Хмеймим были подняты два многоцелевых сверхманевренных истребителя Су-35, "которые вытеснили турецкие самолеты из воздушного пространства Сирии". "Позднее эта или другая пара российских истребителей Су-35 была замечена в небе над городом Хан-Шейхун. В связи с тем, что Турция поддерживает боевиков, которые воюют против правительственных войск, в дальнейшем не исключено возникновение инцидентов между турецкими ВВС и ВКС РФ", – резюмирует издание.
МИД Сирии заявил, что рассматривает направление Турцией военной колонны с оружием и боеприпасами для боевиков в провинцию Идлиб "как посягательство на свой национальный суверенитет и считает, что Анкара таким образом доставляет военную помощь террористам из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ)".
Сирийские и западные СМИ сообщают, что в ночь на 20 августа войска президента Сирии Башара Асада и союзные им формирования при поддержке российских ВКС "вошли и освободили как минимум большую часть города Хан-Шейхун". Впрочем, представитель коалиции "Фронт национального освобождения" Юсеф Хаммуд сообщил телеканалу Al Jazeera, что при турецкой поддержке формирования вооруженной оппозиции сумели перебросить подкрепления в Хан-Шейхун для отпора наступающим войскам Асада: "Наши отряды уже разместились на позициях, где находятся бойцы, защищающие город".
Портал anna-news.info в связи с этим приводит слова ливанского аналитика Нидаля Саби, который считает, что вмешательство Анкары в события на фронте в Идлибе ожидалось давно. "Для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана потеря плацдарма вооруженной оппозиции в Идлибе, где хозяйничают его союзники из сирийского филиала ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ), равносильна поражению в восьмилетней кампании", – отметил эксперт. По его словам, Идлиб – козырная карта турецкого лидера, которую он не хочет терять.
С такими выводами согласен и военный эксперт генерал-лейтенант Юрий Неткачев. "К сожалению, Турция будет все активнее противодействовать наступлению сирийских правительственных войск в ЗД "Идлиб". Можно ожидать и реальных масштабных боев между сирийскими и турецкими войсками. И в это противостояние уже втянуты российские военные силы", – сказал он "НГ".
Эксперт напомнил, что "Анкара и поддерживаемые ею НВФ не раз сбивали наши самолеты в Сирии. А в последнее время со стороны протурецких сил были обстреляны наши наблюдательные пункты". Генерал считает, что из создавшего положения есть два выхода: "Первый – более решительные боевые действия войск по очистке от непримиримых боевиков в ЗД "Идлиб". Второй – прекращение военных операций и начало переговоров".

"По второму пути мы следуем в Идлибской зоне уже несколько лет, а результатов не видно, – отмечает собеседник "НГ". – Анкара использует перемирие для поддержки боевиков. Так что предпочтительнее, мне думается, первый вариант. Но по большому счету с Анкарой никто в России не хочет ссориться. Поэтому Москва, борясь с протурецкими НВФ, словно не замечает агрессивные действия со стороны Турции".

Источник - ng.ru
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