Трамп пытается помирить Индию и Пакистан, - В.Скосырев

07:45 21.08.2019

Трамп просит Пакистан смягчить антииндийскую риторику



Попав под огонь СМИ, Дели оказался в одной лодке с Москвой и Пекином

Владимир Скосырев

20 авг. 19



Президент Дональд Трамп призвал Индию и Пакистан снизить напряженность в их отношениях. Ранее в беседе с премьером Пакистана Имраном Ханом он предложил стать посредником. Индия отвергла эту идею. Белый дом скорректировал свою позицию, учитывая, что Дели выступает за урегулирование на двусторонней основе. Эту линию индийский премьер Нарендра Моди будет отстаивать во Франции, на саммите "большой семерки". Его цель и в том, чтобы привлечь иностранных инвесторов в Кашмир, который теперь находится под прямым управлением Дели.



Вторая "интервенция" главы американской администрации в индийско-пакистанский кризис получилась более удачной, чем первая, которая произошла в июле.

Назвав обстановку в Кашмире суровой, Трамп, согласно его посту в Twitter, уговаривал своих "хороших друзей" Моди и Хана поработать в интересах мирного решения.

Разговор Трампа с Моди длился примерно 30 минут. Индийский лидер пожаловался, что руководители Пакистана прибегают к экстремистской лексике и провоцируют насилие против Индии. Хан, как пишет журнал India Today, назвал ранее индийское правительство фашистским, добавив, что оно представляет угрозу не только Пакистану, но и меньшинствам в самой Индии. Трамп в разговоре с главой пакистанского правительства посоветовал ему умерить риторику.



Между тем в индийской части Кашмира власти пытаются нормализовать ситуацию. Государственные школы открылись, хотя многие родители не рискуют посылать туда детей. Телефонная связь с остальной частью страны восстановлена. Однако в Шринагаре, летней столице бывшего штата Джамму и Кашмир, как передал Reuters, собираться на улицах группой более четырех человек запрещено. Дороги перегорожены заграждениями. Задержаны более 500 местных политиков и активистов.

Правительство объясняет, что отмена статьи 370 Конституции, гарантировавшей единственному штату Индии, где большинство населения мусульмане, особый статус, была проведена по необходимости. Нужно, как говорил Моди, полностью интегрировать Кашмир в Индию, победить кумовство и коррупцию.



Но в Шринагаре возник даже целый анклав, жители которого не принимают реформу Конституции. Они обнесли свой "микрорайон" стеной из кирпича, кусков древесины и металла и не допускают туда вооруженную полицию.

В беседе с "НГ" руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян отметила: "Центр хочет контролировать все в этом неспокойном регионе. Джамму и Кашмир был, как говорят, самым слабым штатом с точки зрения экономического развития в Индии. Поэтому центр разделил штат на две союзные территории, которые подчиняются ему напрямую. И чтобы сбить волну недовольства, Дели предпримет меры по улучшению экономического климата, повышению уровня жизни".



Провозглашена задача привлечения иностранного капитала в регион. Эксперт обратила внимание на то, что Моди едет во Францию на встречу "семерки", а затем в арабские страны. "Думаю, индийцы там будут говорить, что для инвесторов в Кашмире создадут благоприятные условия", – сказала Шаумян. – Западная пресса резко критиковала меры правительства Индии, связывала их с шовинистическими настроениями, царящими в правящей партии. Не думаю, что лидеры стран "семерки" тоже будут упрекать Индию. В конце концов это ее внутреннее дело".

Правда, в самой Индии очень болезненно реагируют на критику иностранцев. В этом смысле Индия попала теперь в одну лодку с Россией и Китаем. Их постоянно критикуют за подавление демонстраций протеста, демократических начал. Москва и Пекин отвечают: не вмешивайтесь в наши внутренние дела. Индийцы тоже, очевидно, пустят в ход этот аргумент, заключила Шаумян.



Сепаратисты воевали против индийского правления в Кашмире три десятилетия. Мятеж в основном опирался на боевиков, которые укрываются в Пакистане. Но ответственность за некоторые нападения на индийских солдат в последние два года брало на себя и "Исламское государство" (запрещено в России). Оно заявляет, что хочет создать в Кашмире "халифат".



Западная пресса жалуется, что сталкивается с трудностями в освещении ситуации. Как бы то ни было, индийские СМИ по-прежнему публикуют то, что хотят, независимо от позиции правительства. Так, Hindu, одна из самых влиятельных газет, напечатала комментарий публицистки Басин Джамвал. По ее мнению, центр провел непродуманную политическую операцию, в ходе которой боязнь мусульман взяла верх над прагматизмом.