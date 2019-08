Навстречу "упреждающей войне". Новая-старая стратегия США в отношении России, - В.Бурбаки

21.08.2019

Виктор БУРБАКИ | 21.08.2019



Новая стратегия сдерживания/изматывания России посредством методичного перенапряжения ее экономических и общественных сил изложена в трех докладах RAND Corporation, появившихся в последнее время: "Russia Is a Rogue, Not a Peer; China Is a Peer, Not a Rogue. Different Challenges, Different Responses" ("Россия агрессивна, но не игрок высшей лиги, Китай – игрок высшей лиги, но не агрессивен. Разные ответы"); "Overextending and Unbalancing Russia. Assessing the Impact of Cost-Imposing Options" ("Слишком большая и несбалансированная Россия. Оценка влияния затратных вариантов"); "Extending Russia. Competing from Advantageous Ground" ("Истощая Россию. Противоборство на лучших условиях").



Эти разработки являются подновленными вариантами тех, которые в свое время были использованы для развала Советского Союза. Речь идет о стратегиях рефлексивного управления и роевого использования инструментов "гибридной войны" и "управляемого хаоса" путем воздействия на "точки уязвимости" Российской Федерации. Общим свойством данных стратегий предполагается то, что они позволяют добиться результата (разрушить макроэкономическую и внутриполитическую устойчивость российского государства) без непосредственного применения военной силы, хотя и при приближении сил и средств НАТО к Москве на расстояние "пистолетного выстрела" при взведенном курке.

Одновременное появление трех докладов с указанием набора действий по "сдерживанию" России является реакцией военно-политической и финансовой элиты США на самостоятельные действия России в годы пребывания у власти президента РФ В.В. Путина, когда наша страна существенно повысила свой геополитический статус. Вместе с тем такой синхронный "выброс" аналитики является способом рефлексивного управления ситуацией с целью побудить Россию на "реактивные" действия именно по тем направлениям, которые рассматриваются в указанных докладах.



Насколько можно судить по докладу "Истощая Россию. Противоборство на лучших условиях", в настоящее время администрация США рассматривает возможности перехода от активной "демонстрационной" фазы в противостоянии США – Россия к собственно военной фазе нового типа ("гибридной войне"). При этом выживание противостоящего участника конфликта (России) больше не является ограничивающим условием при определении масштаба и вида технологий воздействия на него.

Широко распространенным методом ведения "гибридных войн" служит дестабилизация общества с помощью широкого спектра технологий (от втягивания в гонку вооружений и экономического истощения до "управляемого хаоса" и "цветных революций"). Доклад РЭНД "Истощая Россию" (2019 год) свидетельствует, что США перешли к системной работе по расшатыванию экономики и политической системы России с целью доведения ее до кризисного состояния с последующим самораспадом (как это произошло с СССР) при минимальных затратах со стороны США.



В сфере внешнего воздействия на индивидуальное, групповое и массовое сознание в России происходит переход к комплексному многоканальному использованию как технологий информационно-психологического воздействия (через "точки уязвимости" России), так и других "невоенных" способов, основными из которых считаются вытеснение РФ с рынка энергоносителей и вовлечение ее в новую гонку вооружений. Рассматриваются также варианты дипломатической и экономической изоляция Российской Федерации.



В докладах РЭНД не выделен "универсальный" метод воздействия. Складывается впечатление, что дальнейшие действия администрации США будут определяться ответными действиями Российской Федерации. При этом часть действий американской стороны может создавать видимость какой-либо ситуации для стимулирования реакции на нее российской стороной.



Можно, конечно, исходить из того, что блок докладов РЭНД – лишь частное мнение группы американских аналитиков. Однако в обоснование серьезности связанных с этими докладами угроз необходимо отметить следующее.

Во-первых, 27 июня 2019 г. на сайте USAID был опубликован доклад Сountering malign Кremlin influence development framework. Предлагаемые в докладе меры по "сдерживанию" Российской Федерации в значительной степени коррелируют с рассматриваемыми докладами РЭНД. В частности, предлагаются: выявление и пресечение попыток РФ влиять на выборы в других странах; выявление и пресечение попыток распространения Россией "дезинформации" в зарубежных СМИ; вытеснение России с рынка энергоносителей; экономическая изоляция России в целом. Во-вторых, материал докладов РЭНД прямо соответствует последним стратегическим документам армии США и обосновывает их.

Так, в октябре 2014 года в США была опубликована новая оперативная концепция сухопутных войск США "Победа в сложном мире 2020-2040". Здесь впервые на уровне официального документа сформулировано принципиально новое видение войны Соединенными Штатами. Этот документ – последний в ряду тех, которые оформили стратегию "упреждающей войны" (preemptive war), или использования войны как средства уничтожения потенциального конкурента до того, как тот приобретет силу, способную блокировать доминирование США в мире.

"Упреждающая война" предполагает уничтожение потенциальной угрозы в ситуациях, когда нападение противника не неизбежно или даже вовсе не планируется.

У этой стратегической концепции есть следующие особенности:

1. Постулируется, что между войной и миром нет четкой грани. Новая упреждающая стратегия будет действовать не только в ходе традиционных военных конфликтов, но и рамках жестких противоборств. Появляется состояние "миро-война" или "войно-мир", достаточное для осуществления упреждающих действий;

2. Исходя из того, что среда и участники будущих конфликтов неизвестны, армия США готовится использовать стратегию "упреждающей войны" против любого государства, делая при этом невозможным эффективный ответ противника;

3. Предполагается, что "упреждающие" действия опираются на использование всего политического и экономического потенциала Соединенных Штатов;

4. Значительно расширяются сферы противоборств, в которых возможно применение "упреждающей стратегии". Впервые официально признаны сферами войны:

– дипломатическое противоборство;

– внутриполитические гражданские конфликты;

– информационные войны;

– финансово-экономические войны;

– жесткое технологическое противоборство.

Новым фактором в военной стратегии США является предельно циничное целеполагание, основанное на замысле достижения победы в войне путем "цивилизационного стирания противника".

Все сказанное требует отнестись к данным докладам с полной серьезностью. Противник уже ведет против России информационную войну нового типа с элементами гибридного воздействия.