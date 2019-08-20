Бой у озера Маралды. КазРачковые браконьеры совсем озверели, - "Э-К"

07:55 21.08.2019

В Павлодарской области сотрудники охранного агентства открыли огонь по сельчанам

Опубликовано: 20 Августа 2019 Автор: Даурен ДАКИН | Павлодар



В Павлодарской области сотрудники охранного агентства открыли огонь по сельчанам. В результате потасовки между местными жителями и охранниками соленого озера Маралды пострадали пять человек.

Воскресным вечером охранники озера Маралды задержали 32-летнего мужчину, перевозившего в мотоциклетной люльке несколько мешков с ценным рачком. Секьюрити объяснили, что несанкционированный промысел на водоеме запрещен, и собирались передать браконьера полиции. Но на их пути встала толпа из 30 человек, прибывшая на подмогу товарищу.

На кадрах любительского видео заметно, что агрессивные мужчины, называющие себя жителями села в Щербактинском районе, вооружившись металлическими прутьями, оказывают давление на охранников: вызывают на поединок "один на один" и грозят расправой. В итоге словесный конфликт перерос в массовую потасовку. Прибывшие на место происшествия полицейские попытались отбить секьюрити у разъяренной толпы, но удалось это не сразу.

Внимание! Ненормативная лексика.



В ходе инцидента сотрудники охранного агентства применили оружие с резиновыми пулями, – сообщил 20 августа на брифинге руководитель департамента полиции Павлодарской области Амантай Аубакиров. – Известно, что в ночь с 18 на 19 августа пятеро жителей села Жылыбулак обратились в больницу с различными травмами. В основном это ушибы плечевых суставов, грудной клетки и конечностей.



По словам главы ведомства, правоохранителям предстоит установить личности людей в балаклавах, но с большой долей вероятности можно сказать, что это жители прилегающих к озеру Маралды сел.

Одной только потасовкой дело не закончилось. Неизвестные угнали служебный автомобиль марки ВАЗ, который позже был обнаружен на берегу водоема.

Начато досудебное расследование по факту самоуправства, угона транспортного средства и превышения полномочий сотрудниками частных охранных структур. Степень вины всех участников будет определена позднее, – резюмировал Аубакиров.



Напомним, это далеко не первый конфликт между жителями Щербактинского района и охранниками, стерегущими соленое озеро. Людям объясняли, что незаконная добыча рачка, используемого в медицине, является браконьерством. Но эти разговоры не принесли должного эффекта. Более того, в июле этого года во время сельского схода нелегальные добытчики рачков избили инвестора, за которым закреплено озеро Маралды. Тогда глава ТОО "Стройбиоресурс" Артур Даноян обратился в полицию, против хулиганов было заведено уголовное дело.