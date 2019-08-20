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|Первые казахстанские отечественные презервативы "Айгыр" взволновали соцсети
07:58 21.08.2019
Опубликовано: 20 Августа 2019 Автор: Алан ИСАЕВ | Нур-Султан
Производители выбрали естественный цвет, без красителей. Материал традиционный – латекс. При этом казахстанцы шутят, что было бы неплохо делать отечественные кондомы с ароматом бесбармака или бауырсаков. Но главное, пишут пользователи соцсетей, чтобы они не были конских размеров, ведь "айғыр" в переводе с казахского языка означает "жеребец". Также казахстанцы не без юмора выразили надежду, что презервативы произведены не с целью повышения рождаемости в стране и не из бараньей кишки.
фото тут - https://express-k.kz/news/uvlechenie/pervye_otechestvennye_prezervativy_ay_yr_vzvolnovali_sotsseti-146180