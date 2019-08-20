В Италии рухнуло правительство Джузеппе Конте. Откололась "Лига Севера"

08:02 21.08.2019

Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте объявил во вторник, что решил подать в отставку.



"После окончания этого обсуждения я направлюсь к президенту Республики, чтобы передать ему прошение об отставке", - заявил он в ходе выступления в сенате.



Конте пояснил, что идет на такой шаг, так как один из партнеров по правящей коалиции, партия "Лига", поставила вопрос о доверии правительству. Также он принял во внимание критику в свой адрес со стороны лидеров этой партии.



"На этом заканчивается деятельность этого правительства", - добавил он.



В ходе выступления перед сенаторами Конте критиковал лидера "Лиги" - вице-премьера Маттео Сальвини за "безответственность" и попытки вмешиваться в работу других министров.