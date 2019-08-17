 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Массовые расстрелы в США, или Жизнь больного общества "Глубже, чем ненависть", - В.Прохватилов
08:04 21.08.2019

Владимир ПРОХВАТИЛОВ | 17.08.2019

Американские СМИ продолжают комментировать два массовых расстрела, которые произошли в первые дни августа. 3 августа в Эль-Пасо (Техас) некто Патрик Крузиус, 21 года, открыл стрельбу в супермаркете Walmart, погибли 20 человек, 26 получили ранения. Стрелок задержан. 4 августа в Дейтоне (Огайо) менее чем за 60 секунд нападавший, некий Коннор Беттс, убил 9 человек и ранил еще 32 в районе города, где расположены бары, рестораны и магазины. Стрелок убит.

Шестеро из двадцати погибших в Эль-Пасо были мексиканцами. Начальник полиции Грег Аллен рассказал, что убийца давал показания "без раскаяния" и "без сожалений". По словам полицейских, Крузиус сдался сам. В сети распространен написанный им манифест, в котором автор клеймит мигрантов и выражает симпатии к стрелку из Новой Зеландии, застрелившему в марте 2019 года 51 человека.

Около часа ночи 4 августа инцидент со стрельбой произошел в чикагском районе Вестсайд (Иллинойс). Неизвестный открыл огонь по людям, собравшимся на уличную вечеринку. Семь человек были ранены. Как заявили полицейские, стрельбу вел неизвестный.
11 августа The Washington Post посвятила специальный воскресный выпуск массовым расстрелам в США, напечатав имена 1196 жертв подобных преступлений, начиная с 1966 года.
Спектр реакций на массовые убийства в США широк.

Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на президентских выборах 2020 года Джо Байден выступил за расширение использования биометрии, заявив, что в качестве президента он примет закон, требующий от производителей оружия выпускать "интеллектуальные пистолеты", активируемые по отпечаткам пальцев. Байден, как и сенаторы Камала Харрис и Кирстен Джиллибранд, требует отмены закона, запрещающего привлекать производителей оружия к гражданским судебным процессам. Претендент в кандидаты на президентский пост от демократов Джулиан Кастро призвал ввести лицензии на владение огнестрельным оружием, установить семидневный период ожидания для покупки оружия и уменьшить емкость магазинов винтовок.

Портал Breitbart, основанный Стивом Бэнноном и поддерживающий Дональда Трампа, уклонился от анализа причин массовых расстрелов, занявшись опровержением критики в адрес Дональда Трампа, которую обрушил на президента ряд ведущих американских журналистов. Так, политический редактор Национального общественного радио (NPR) Доменико Монтанаро заявил, что Трамп несет ответственность за недавние расстрелы и должен признать свою вину. По словам Монтанаро, причиной расстрелов стала антииммигрантская риторика Трампа.

Поддерживающий Трампа канал Fox News предоставил слово чернокожей американке политтехнологу Донне Бразил, которая напомнила, что два года назад "белые националисты устроили беспорядки в Шарлоттсвилле, в ходе которых они выкрикивали расистские, антисемитские и гомофобные оскорбления" и это стало "переломным моментом, когда подпольное белое националистическое движение вышло из темных уголков Интернета, дико и смело провозгласив расовую ненависть". По словам Донны Бразил, она выросла на Юге в условиях сегрегации и знает, что такое расизм, а то, что происходит сейчас, это совсем другое: "Это белое националистическое движение, далеко выходящее за рамки ненависти и фанатизма".
"Массовые расстрелы – чисто американский способ убивать и умирать", – утверждает на сайте арабского канала "Аль-Джазира" борец за права чернокожих американцев редактор сайта BlackCommentator.com Дэвид Лав. Он считает, что "эпидемию массовых расстрелов в Америке, в ходе которой убивают в основном цветных, подпитывают расизм, коррупция и распространение оружия".

Известный радиоведущий Хэл Тернер занялся собственным расследованием событий кровавой августовской недели и обнаружил многозначительную неувязку в версии массового расстрела в Дейтоне: "Тот стрелок, которого идентифицировали как Коннора Беттса, кажется, умер в Коннектикуте в 2014 году… У мертвого Коннора Беттса была сестра по имени… Меган, и так же звали ту, которая, по сообщениям, убита во время расстрела в Дейтоне!" – пишет Тернер. Не много ли совпадений?

Расстреливают и цветных, и белых. 31 сентября 2017 года в Лас-Вегасе с 32-го этажа гостиницы Мандалай-Бэй была расстреляна из автоматического оружия толпа участников фестиваля музыки кантри, в основном белые американцы. Погибли 58 человек, 500 человек были ранены. По официальной версии стрелявшим был 64-летний Стивен Паддок, убитый полицейскими. После этого с должности вице-президента телеканала CBS была уволена Хейли Джефтман-Голд, которая назвала погибших в Лас-Вегасе "республиканцами – любителями стволов, которые не заслуживают сочувствия".

14 июня 2017 года, в день рождения Дональда Трампа, был расстрелян его друг конгрессмен Стивен Скалис, видный функционер Республиканской партии. Скалис должен был в этот день склонить однопартийцев в Конгрессе не голосовать за новые антироссийские санкции. Стрелявший в Скалиса 66-летний Джеймс Ходжкинсон (тоже убит при задержании) был приверженцем демократов и имел список подлежащих "отстрелу" деятелей Республиканской партии.
И Паддока, и Ходжкинсона объявили психопатами. Комментируя расстрелы в Эль-Пасо и Дейтоне, Трамп счел стрелявших психически больными и призвал изменить американскую культуру, остановив прославление насилия в видеоиграх и онлайн-платформах. Американские специалисты не согласны с такой оценкой. "Называть этих стрелков "психически больными монстрами" значит искажать действительность", –прокомментировал слова Трампа Кевин Фишер, исполнительный директор Мичиганского отделения Национального альянса по психическим заболеваниям: "На самом деле… люди с психическими заболеваниями гораздо чаще становятся жертвами насилия, чем преступниками". В книге "Насилие и психические заболевания", опубликованной Американской психологической ассоциацией, сообщается, что массовые расстрелы, совершаемые людьми с серьезными психическими заболеваниями, составляют менее 1 % всех убийств.

RAND Corporation опубликовала обстоятельный доклад "Массовые расстрелы" (Mass Shootings: Definitions and Trends). По данным ФБР, говорится в докладе, "количество инцидентов с активной стрельбой" увеличивалось в среднем на 16 процентов в период между 2000 и 2013 годами. Однако о социальных причинах массовых убийств в Америке RAND молчит. Эту тему обходит и Майк Брукс, известный американский психолог. В статье на сайте Psychology Today он пишет, что некоторые причины массовых расстрелов "глубже, чем ненависть", но исследовать глубины не берется.

Через три дня после трагических событий в Эль-Пасо и Дейтоне группа из Ирвингского медицинского центра Колумбийского университета опубликовала статью, в которой отвергает связь роста числа массовых расстрелов с психическими заболеваниями и видеоиграми.
"Мы должны… начать думать об окружающей среде (the environment), которая в первую очередь способствует этим расстрелам", – пишут авторы доклада.

"Окружающая среда" – это американское общество. Превращая убийства в массовое явление, оно отчаянно сигнализирует о своей болезни. Согласно американским правительственным данным, собранным организацией пропаганды контроля над оружием Everytown for Gun Safety, в среднем в Америке каждый год погибают более 36 тысяч человек, примерно сто человек в день. Из этого количества две трети – самоубийства и треть – убийства.
Не превращается ли "сияющий град на холме" в арену гибридной гражданской войны?

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1566363840
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