 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 20.08.2019
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Скончался казахский писатель Еркинбай Акимкулов
08:49 21.08.2019

В Алматы проводили в последний путь писателя Еркинбая Акимкулова
Церемония проходила в Союзе писателей.

В Алматы прошло прощание с известным казахстанским писателем Еркинбаем Акимкуловым, передает Zakon.kz.
В последний путь провожали близкие Еркинбая, коллеги. Церемония проходила в Союзе писателей.

- Он был человеком с простой и доброй душой. Мы глубоко скорбим по его кончине. Его произведения мы читали с детства. Он был видной личностью среди наших писателей старшего поколения. Прискорбно, что старшее поколение постепенно уходит от нас. Уход Еркинбая - тяжелая потеря для нашей литературы. Он оставил в своей книге светлый образ Озбекали Жанибекова, подарил нам целый роман о жизни Шамши Калдаякова. Его произведения навсегда останутся в сердцах народа. До свидания, уважаемый аға! - сказал в прощальной речи председатель Союза писателей Казахстана Улыкбек Есдаулет.

Телеграммы с соболезнованиями отправили председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, депутат Мажилиса Куаныш Султанов. На самой церемонии прощания присутствовал депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва Мухтар Ерман.

20 августа 2019 года в возрасте 82 лет скончался известный писатель, член Союза писателей Казахстана, почетный гражданин Мактааральского района Еркинбай Акимкулов.
Акимкулов Еркинбай родился 4 сентября 1937 года в селе Балтаколь Отырарского района Туркестанской области. В 1959 году, после окончания Казахского государственного университета, в республиканской газете "Лениншіл жас" (ныне "Жас Алаш"), литературный работник, заведующий отделом, инструктор Алматинского горкома партии, главный редактор издательства "Жазушы", старший редактор на казахском радио, издательство "Жалын". главный редактор, главный редактор, главный редактор "Кітап жаршысы" ("Друг читателя ") в издательстве Рауан.
Эссе писателя "Каракозы Абдалиев", "Даңқым-дәуірім" и серия романов и рассказов "Перизат Сезім", "Дневник девушки" и биографический роман "Узбекали Жанибеков" были оценены читателем. Роман-эссе "Шәмші Қалдаяқов - король пения" о жизни выдающегося композитора, дополнил ряд произведений, снискавших народную любовь.
Е.Акимкулов перевел на русский язык польского романиста Януса Корчака "Возвращенное детство", татарскую поэму Р. Мустафина "Маленькая Муса" на казахский язык. Две его книги "Две тысячи семь звезд" и "Дневник девушки" были изданы на русском языке.
Писатель, внесший свой вклад в казахскую литературу и оставивший бессмертное наследство, будет жить долго в сердцах читателей.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Zakon.kz
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