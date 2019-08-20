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Конфигурация политического поля Казахстана меняется, - Д.Ашимбаев
09:14 21.08.2019

Александра Алехова, 365info.kz, 19 августа

12 августа своим указами президент Касым-Жомарт Токаев обновил состав верхней палаты парламента. Прекратились полномочия сенаторов Сергея Громова, Георгия Кима, Дулата Куставлетова, Рашида Тусупбекова, Бырганым Айтимовой и Аскара Бейсенбаева. Двух депутатов из прежней восьмерки Нурсултана Назарбаева глава государства переназначил - Даригу Назарбаеву и Мухтара Кул-Мухаммеда. Кроме того, в сенате появились новые фамилии - Андрей Лукин, Ляззат Сулеймен, Дана Нуржигитова, Нурторе Жусип, Аскар Шакиров и Канатбек Сафинов. Если с ушедшими из сената политиками более-менее все понятно, то выбор фигур на места выбывших вызвал много вопросов. На них медиапорталу 365info ответил политолог Данияр Ашимбаев.

Преемственность сенаторов
- Данияр, как думаете, куда-то могут быть назначены бывшие сенаторы или они уйдут на заслуженный отдых?
- Возрастных ограничений в сенате особых нет. Но есть негласное правило, что по достижению пенсионного возраста сенаторы уходят. Мы видим, что большинство из упомянутых лиц достигли соответствующего возраста. Так что вопрос трудоустройства, по сути, - висящий в воздухе. С одной стороны, они все опытные ветераны, много лет проработавшие на госслужбе. Рашид Тусупбеков - бывший генпрокурор, Бырганым Айтимова - вице-премьер, посол, министр.
Понятно, что кто-то из них может поработать советником, кто-то на дипломатической работе побыть. Но, по сути, работа их в сенате была предпенсионной
Кроме Аскара Бейсенбаева, назначенного послом в Беларуси, большинство уходит на пенсию. Не исключены какие-то почетные должности типа советника, консультанта или в совете директоров каких-то компаний квазигоссектора. Доработать до совсем пенсии, что называется, в благодарность за прошлые заслуги. Можно сказать, что с политического поля эти фигуры уходят.
- Почему остался Мухтар Кул-Мухаммед?
- У него и возраст не критичный еще. Как правило, что касается президентской семерки или восьмерки, какая-то часть остается для преемственности. Сейчас по Конституции президент назначает 15 сенаторов. 12 августа обновилась восьмерка, а через несколько лет на обновление пойдет семерка.
Заметьте, в составе сената практически все руководящие посты занимают президентские сенаторы - спикер, вице-спикеры, председатели комитетов.
Раньше старались держать баланс между избранными и назначенными. А сейчас он сместился. В свое время квоты для назначения президентом депутатов сената вводились для обеспечения прав национальных групп и других социально-значимых групп. То есть имелось в виду, что президент будет балансировать состав сената женщинами, юристами и представителями различных национальностей Казахстана.

Иногда они возвращаются
- Но, по сути, президентский список в сенате превратился в резервное место, куда уходят чиновники, еще не достигшие пенсионного возраста. Своеобразный президентский кадровый резерв. Побыли в сенате, потом вернулись на госслужбу либо доработали до пенсии.
В свое время в сенат уходил Сергей Кулагин, для которого, все думали, назначение предпенсионное. А потом он вдруг выстрелил и вновь стал акимом. Берик Имашев уходил в сенат. А потом снова вернулся на пост руководителя Центральной избирательной комиссии.
Здесь жестких правил нет. Есть некий набор сложившихся традиций. Оставление части депутатов из прежнего списка для преемственности в них входит
Кул-Мухаммед руководит комитетом по международным отношениям, обороне и безопасности. Бывший министр и госсекретарь, он человек достаточно влиятельный. Он остался в сенате, и его политическая карьера не завершена. Оставление двух из восьми в какой-то степени было предопределено традициями и необходимостью устойчивости системы.

Кто на новенького?
- Список новых спикеров весьма неожидан. В нем два журналиста. Что это за выбор такой с персонами?
- Нурторе Жусип - не просто журналист, он уже и политик. В 2004 году баллотировался в депутаты по спискам "Ак жола". Этот человек более чем известен. И весьма популярный как в казахоязычной, так и в русскоязычной среде. Человек уважаемый и авторитетный.
Дана Нуржигитова - телеведущая агентства "Хабар". И насколько можно судить, спикер сената реализовала свое право на выбор 1-2 сенаторов.
Аскар Шакиров достиг пенсионного возраста и в последние годы занимал пост уполномоченного по правам человека. И хотя возрастных ограничений нет, несколько месяцев назад стоял вопрос о его уходе на заслуженный отдых. С другой стороны, он дипломат, много лет проработал в МИДе, был послом в Индии, руководил комитетом таможенного контроля. То есть переход в сенат для него - благодарность за работу. Тем более, он успел поработать с Токаевым в МИДе.
- Андрей Лукин с апреля 2019 года был без работы, хотя до этого занимал высокие посты в правоохранительной системе.
- Лукин предстал в сенате в двух категориях - как юрист и как славянин. Выбывает Сергей Громов, и Лукин реализует национальную квоту. Этот человек много знает и не относится к фигурам, которыми можно разбрасываться. Понятно, что он сделал большую карьеру вместе с Адильбеком Джаксыбековым, неоднократно был его заместителем. Потом занимал ключевые посты в финполе при Сарыбае Калмурзаеве и Кайрате Кожамжарове. Потом успел поработать и замакима Астаны, снова вернуться в прокуратуру.
На пенсию отправлять его рановато во избежание разных вопросов. Тем более, в семерку сената входит его бывший шеф. Им двоим с Кожамжаровым в верхней палате парламента будет не так скучно.

Благодарность за работу
- Ляззат Сулеймен много лет проработала в Центральной избирательной комиссии, но чем она может быть полезна сенату?
- Она - говорящая голова Центризбиркома. Много лет проработала и в аппарате комиссии, и ее секретарем. Понятно, что у нее есть определенная усталость. Вообще, при выборе сенаторов есть несколько факторов. Например, статистические данные. Это национальность, возраст, пол. Плюс определенный опыт работы. В сенат от регионов избирается мало юристов. А поскольку предстоит определенная работа по модернизации выборного законодательства, вопрос, почему Ляззат Сулеймен оказалась в составе сената, автоматически отпадает.
- Канатбек Сафинов также как и Андрей Лукин, в апреле остался без работы. Но при этом, он много лет проработал в нефтегазовой отрасли. Сенату нужен энергетик или юрист?
- Да, занимал руководящие посты в "КазМунайГазе", "Самрук-Казыне", а в последние несколько лет являлся ответсеком Министерства энергетики. Фактически он представлял там интересы Тимура Кулибаева и руководя правовой корпоративной работой, он фигура более чем влиятельная.
Кроме того, он был одним из первых отправлен в отставку после прихода Токаева к власти. И это подразумевало, что достаточно близкий к президенту министр энергетики Канат Бозумбаев таким образом избавился от опеки.
Возникла определенная напряженность в энергетической сфере. Но назначение Сафинова в сенат является благодарностью за труд и комплиментом за уход с ключевой должности.

Без рабочих и крестьян
- В целом, способен ли этот законодательный орган с таким коллективом дать стране нормальные законы?
- В идеале в парламенте должны быть юристы. Но у нас парламент как глас народа, то есть там должны быть представители различных слоев. Хотя большинство из них ни в мажилис, ни в сенат, ни даже в маслихаты не попадают. Понятно, что тот же сельский аким - основной контингент в мажилисе, который мы часто критикуем - повидал более чем много и имеет хороший опыт работы.
Вопрос же не только в законодательстве, но и в том, чтобы там были люди с определенным здравым смыслом
Модель формирования сената и мажилиса можно критиковать, но поскольку простых рабочих и крестьян мы в парламент давно не избираем, в нем представлены люди по другому признаку - юристы, женщины и представители национальных групп. И все они должны быть уважаемыми и заслуженными людьми. С таким набором критериев парламент и формируется. Ну и учитывается представительство ключевых регионов, чтобы они не чувствовали себя ущемленными.

Источник - 365info.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1566368040
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