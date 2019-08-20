Экс-главу миграционного агентства Узбекистана Ибрагимова приговорили к 12 годам

10:07 21.08.2019

Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил Равшана Ибрагимова к 12 годам лишения свободы, сообщили местные СМИ.



Бывший директор Агентства по вопросам внешней трудовой миграции осужден за взятки и мошенничество.

"Приговором суда Ибрагимов приговорен к лишению свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в колониях общего режима с лишением права занимать руководящие и материально ответственные должности сроком на три года", – сказал представитель суда.

По его словам, экс-глава агентства был признан виновным по статьям "мошенничество", "дача взятки", "легализация доходов, полученных от преступной деятельности".

Бывший заместитель начальника агентства Улугбек Назаров также приговорен к 12 годам тюрьмы.

Еще в ноябре 2018 года сообщалось, что Ибрагимов, а также его заместитель Улугбек Назаров и еще два руководящих сотрудника агентства были заключены под стражу по обвинению в совершении должностных преступлений.



​Тогда источники, осведомленные о подробностях этого дела, говорили, что арестованные чиновники подозреваются в получении у граждан взятки в размере более двадцати миллионов долларов США за отправку на работу в Южную Корею.