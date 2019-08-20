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Елбасы провел политбюро "Нур Отана", раскритиковал критиков власти и заявил, что выборы пройдут в срок
10:39 21.08.2019

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, подавший в отставку в марте, но сохраняющий значительные полномочия и возглавляющий доминирующую на политическом пространстве страны партию, подверг критике тех, кто критикует действующую власть.

На расширенном заседании политического совета своей партии "Нур Отан" 21 августа Назарбаев заявил, что "все выборы" будут проходить в установленные Конституцией сроки, и призвал дать ответ выступлениям "отдельных оппонентов", предлагающих досрочные выборы в парламент.

"Мы слышим отдельных наших оппонентов или блогеров и так далее, которые предлагают вернуться к мажоритарной системе, [предлагают] проведение досрочных парламентских выборов. Надо сегодня дать ответ этим выступлениям. Обоснованных аргументов здесь нет. Только рассуждения, как всегда", - сказал Назарбаев. Он обвинил критиков в отсутствии конструктива: "Когда выступают с какой-то критикой там власти и так далее - голые слова. Хоть кто-нибудь что-нибудь предложил бы, как это сделать и показал бы, как это делать".

Экс-президент, за которым законодательно закреплен статус "лидера нации", дающий ему иммунитет от любого преследования, не уточнил, каких именно оппонентов и блогеров он имеет в виду. Назарбаев не объяснил также, каких предложений и действий от критиков он ожидает.
Согласно Конституции, выборы в мажилис, нижнюю палату парламента, должны пройти в 2021 году. 98 из 107 депутатов мажилиса избираются по партийным спискам, девять – Ассамблеей народа Казахстана, консультативно-совещательного органа, пожизненное право возглавлять который принадлежит Назарбаеву.

В нынешнем мажилисе 84 мандата – за партией Назарбаева. В парламенте присутствуют еще две провластные партии – "Ак жол" и Коммунистическая народная партия Казахстана.
Досрочные выборы в Казахстане – как парламентские, так и президентские – проходили неоднократно. Так, президентские лишь однажды – в 2005 году – состоялись в срок. После принятия Конституции в 1995 году ни одни парламентские выборы в Казахстане не проходили в установленные сроки.
В сегодняшнем заседании политсовета "Нур Отана" в столице участвуют спикеры обеих палат парламента, высокопоставленные чиновники и президент Касым-Жомарт Токаев, ставленник Назарбаева, правившего страной почти 30 лет и критикуемого Западом за подавление гражданских прав и свобод. Токаев был объявлен победителем внеочередных выборов, состоявшихся в июне и омраченных, по оценке западных наблюдателей, многочисленными нарушениями и массовыми задержаниями участников антиправительственных митингов. Незадолго до ухода Назарбаева с поста президента в стране выросли протестные выступления; несанкционированные акции проходили и на фоне прихода Токаева к власти.
В конце прошлого года и в начале текущего года Назарбаев говорил, что досрочных президентских выборов не будет. Они прошли 9 июня.

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1566373140
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