Без паники! Центробанк Узбекистана прокомментировал девальвацию сума

11:11 21.08.2019

20 августа Центральный банк Узбекистана прокомментировал причины девальвации национальной валюты, после того, как обменный курс сума на валютной бирже снизился на 2,76%.



В сообщении Центробанка на официальном сайте отмечается, что обесценивание сума вызывало обеспокоенность, но в тоже время, этот шаг Центрального банка на валютном рынке вызван объективной экономической необходимостью.



Стоимость узбекского сума начала снижаться после того, как Центральный банк объявил о переходе к механизму, который позволял бы свободно формировать обменный курс на основании спроса и предложения.

20 августа официальный курс доллара США, установленный Центробанком, вырос на 323 сума и достиг 9384 сумов за $1.



Комментируя влияние изменений обменного курса на внутренние цены, Центральный банк отметил в своем заявлении, что лучший способ остановить инфляцию - это "повысить конкуренцию и инвестиционную свободу в экономике".