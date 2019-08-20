Сколько родов у узбеков?

11:44 21.08.2019

Узбеки-тюркоязычный народ Средней Азии. В основном проживают в Узбекистане. Узбекское общество разделяется на рода, отражая древнее племенное происхождение и складывание этноса.



По традиции среди узбеков выделяют 92 рода по происхождению из Дешт-и-Кипчака, огузов и сартов.Им или Половецкой степью называли обширный регион степей Евразии. Кипчакская степь не представляла собой единое государственное образование. В ней жили множество племенных союзов. Некоторые уживались мирно, другие воевали.



По происхождению 92 рода узбеков имеют происхождение , как от тюрков, так и не от тюрков. С распространением Ислама появилась теория объяснения количества узбекских родов. По ней 92 человека ушли к пророку Мухаммаду в Медину для участия в войне. Но историками доказано, что узбекские рода появились ранее, чем собственно Ислам.



Впервые список узбекских родов был составлен в 16 веке. Некоторые рода произошли от военных объединений. Изначально они и обозначались, как боевые единицы. Это рода "юз", "минг" и " кирк".



"уз", "найман", "кипчак", "катаган", "барлас". - одни из самых древних родов, сложившихся ранее других. В целом я хочу подвести итог, что узбекские рода складывались в разное время, но зато были четко определены.



В процессе формирования, некоторые рода вступали в союзы, дробились на ветви, образуя новые и новые рода. Это породило разнообразие узбекских этносов и народа в целом.



Онова узбекского народа была составлена Дешт-и-Кипчакскими родами. Но далее к ним присоединились монголы, огузы, уйгуры,кипчаки, каарлукы.



Полный список родов по версии " Насаб-Наме-Йи Узбекийа ".



Минг Юз Кырк Узбек Ункажат Джалаир Сарай Конгурат Алчин Аргин Найман Кибчак Чакмак Азак Калмак Тарлык Тудак Бурлак Самарчик Кипчак Келечи Кинакаш Буйрак Урат Кийат Хитай Тункли Узжулачи Койчи Утаджи Булатчи Джуйут Джат Чилчут Бувмаут Уймаут Арлат Кераит Ункут Танкут Мангыт Чалчувут Месит Меркит Буркут Кийат Курлас Укалан Кары Араб Илачи Жубурган Тишлык Керай Туркман Дурман Табин Там Рамадан Муйтан Уйшин Бадайи Хавфиз Киргиз Мажар Кучалык Сауран Бахрин Уйирис Жубрат Бидай Татар Табаш Мичкыр Сулдуз Тубаи Тилав Кирдар Биктийа Каркын Ширин Оглан Курлат Баглан Чинбай Чехилкас Уйгур Агар Йабу Таргыл Тургак Кохат