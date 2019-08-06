ИГ впервые заявило о себе в Азербайджане, - Ф.Ибрагимов

12:30 21.08.2019

Может ли миграция террористов из Ирака и Сирии угрожать всему Закавказью



Об авторе: Фархад Эльшанович Ибрагимов – аспирант Центра постсоветских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН.

6 авг. 2019



Несмотря на то, что власть находится в руках секулярного правительства, большинство населения Азербайджане привержено исламу. Фото с сайта www.president.az

Азербайджанские и иранские массмедиа недавно распространили видеозапись, запечатлевшую присягу неких людей на верность "Исламскому государству" (ИГ, или ДАИШ, запрещенная в России террористическая группировка). Действие происходит предположительно в Азербайджане. На видеозаписи продолжительностью 39 секунд видны трое мужчин, чьи лица закрыты черной материей. Они на азербайджанском языке произносят текст присяги, упоминая имя лидера ИГ Абу Бакра аль‑Багдади.

При этом иранские СМИ впервые заявляют о наличии террористической ячейки ИГ на территории Азербайджана. По их информации, террористы смогли наладить там свою работу при помощи благотворительных фондов, тесно связанных с ваххабитами. И это при том, что Баку всячески препятствует деятельности любых религиозных организаций, которые так или иначе пытаются проникнуть в политику, не говоря уже о радикалах, с которыми безоговорочно ведется борьба. Тем не менее уследить за всеми не так просто, как кажется на первый взгляд. Азербайджан представляется лакомым кусочком для тех, кто явно не собирается сдаваться и намерен возрождать "халифат" уже в других точках Большого Ближнего Востока.



Несмотря на резкое ослабление организации в Сирии и Ираке в связи с финансовыми проблемами (нефтяные месторождения сейчас под контролем курдских группировок и американцев), а также эффективное участие российских Военно‑космических сил в Сирии, террористы ИГ разыскивают новые точки, в которых смогут сконцентрироваться и повторно начать борьбу. Наиболее уязвимым в этом отношении кажется Афганистан, где власти в Кабуле не в состоянии держать под контролем всю страну. Помимо этого на протяжении последних лет российские спецслужбы фиксируют возрастающее влияние террористов ИГ в этом государстве. Однако ограничиваться Афганистаном радикалы не собираются. Они давно нацелены на всю Центральную Азию и Закавказье.

Когда говорят о Закавказье, первым делом на ум приходит Азербайджан. Если вышеупомянутое видео и было снято на территории республики, то оно в своем роде уникально. Подобного не было никогда. Зато давно известно, что радикалы прячутся в Панкисском ущелье, расположенном на севере Грузии. Власти этой страны хоть и пытаются нейтрализовать террористов, но в полной мере им это пока не удается. Оттуда они и могут перемещаться в Азербайджан, несмотря на то, что погранслужба республики работает эффективно.



При этом Азербайджан, согласно "Глобальному индексу безопасности", занимает лидирующую позицию в регионе Закавказья как наиболее безопасная страна, находясь на 98‑м месте из 138. Для сравнения, Грузия – на 89‑м, Армения – на 83‑м. Стоит отметить, что в данном рейтинге первые строчки занимают страны, в которых деятельность террористов и угроза терроризма наиболее высоки, а последние – самые безопасные.



По данным Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, воевать на Ближний Восток уехали из страны около 900 человек, по неофициальным данным – свыше 1 тыс. Обратно в республику вернулись 49 человек. Все они были задержаны правоохранителями и арестованы на длительные сроки. В независимых источниках можно встретить и более тревожные оценки: от 1300 до 1700 человек выехали из Азербайджана за последние пять лет, чтобы воевать в Сирии, Ираке и Афганистане. При этом некоторые граждане, присягнувшие террористическому "халифату", забирают с собой жен и детей. Об этом свидетельствуют участившиеся казни азербайджанок в Ираке: только в прошлом году Верховный суд Ирака приговорил к смертному приговору 12 женщин в соответствии с законом этой страны. Согласно заявлению бывшего главы СГБ Мадата Гулиева (2015–2019), 195 человек лишены азербайджанского гражданства, в месте массового пребывания азербайджанцев в Ираке около 300 выходцев из закавказской республики были убиты.

Для того чтобы разобраться в сути проблемы, необходимо рассмотреть процессы, происходящие в самом Азербайджане. Несмотря на то что политическое руководство там находится в руках светского правительства, Азербайджан остается страной с населением, абсолютное большинство которого исповедует ислам, правда, преимущественно шиитского толка, враждебного радикальным суннитам ИГ. При этом в разных частях страны сильны клерикальные тенденции.

Тот факт, что ДАИШ набирает своих сподвижников в республике, можно рассматривать с двух точек зрения.

Во‑первых, существует проблема некоторых благотворительных фондов, которые были созданы в стране после обретения республикой независимости. При финансовой помощи некими благотворительными организациями из Кувейта в Баку построена мечеть "Абу‑Бакр". Руководство ею было поручено выпускнику одного из мусульманских духовных заведений в Саудовской Аравии. Сегодня эта мечеть является самой большой суннитской мечетью Азербайджана. По пятницам ее посещают от 5 до 6 тыс. человек. Имам общины Гамет Сулейманов всячески опровергает связи с ваххабизмом. Тем не менее некоторые местные СМИ называют эту мечеть центром ваххабитской идеологии.



Сторонники идеи ваххабизма проникли в Азербайджан, используя существующие в этой стране религиозные настроения. С середины 1990‑х годов ваххабитские проповедники поэтапно и предельно аккуратно занимались пропагандой своей идеологии, вытесняя при этом другие религиозные направления, прежде всего шиизм. На азербайджанский язык, а также языки малых народов (например, талышский) были переведены некоторые произведения теоретиков салафизма, то есть учения о "чистом исламе". Ваххабиты снабжались литературой, молодым людям предлагалось получить бесплатное образование в одной из стран, исповедующих салафитские убеждения.



Во‑вторых, за прошедшее десятилетие в некоторых странах появилось много салафитских объединений, несмотря на то что исламским партиям запрещалось открыто высказывать свою позицию и принимать участие в политической и социальной жизни. Азербайджан относится к числу тех государств, где в последние годы исламским партиям и объединениям не разрешалось заниматься религиозной и политической работой.



Одной из них была Исламская партия во главе с Алиакрамом Алиевым, которая начала свою политическую деятельность под религиозными лозунгами в 1992 году с разрешения Министерства юстиции Азербайджана. В 1996 году работа этой партии вызвала серьезные нарекания азербайджанских властей, вследствие чего ряд ее членов получили тюремные сроки, а некоторые были вынуждены покинуть страну. При этом вышеупомянутая Исламская партия была тесно связана с Ираном. В 1990‑е годы Тегеран рассчитывал на то, что Азербайджан впоследствии присоединится к идеологии современного Ирана, отказавшись от светского образа жизни и перейдя к форме исламского фундаментализма, и Исламская Республика сможет создать так называемую шиитскую ось, которая позволит укрепиться в регионе и эффективнее бороться с проявлениями салафизма и ваххабизма, главным образом на Северном Кавказе.



Баку от подобного сценария отказался, полагая, что проблема не в светском образе жизни, а во внутренней и внешней безопасности, которая в ту пору была на недостаточном уровне. Есть мнение, что запрет на существование даже самых умеренных исламских партий может послужить поводом для создания подпольных экстремистских группировок.



Некоторые иранские ресурсы утверждают, что в последние месяцы Азербайджан стал одной из стран, где ИГ активно вербует для себя новых членов. Отдельные эксперты считают, что таким образом ИГ еще и подбирается к Ирану, чтобы создать здесь очаг нестабильности.

Удастся ли ячейкам ИГ в Азербайджане закрепиться и развиваться – пока сложно оценить. Власти и спецслужбы республики активно занимаются поиском тех, кто причастен к созданию вышеупомянутого видеоролика. В Баку уверены: если пресечь явление в корне – вопрос решится на долгие годы. Но не факт, что те, кто заинтересован в возрождении так называемого Исламского государства, и после этого оставят свои попытки повторно проникнуть в закавказскую республику.