В Алматы презентован веб-сайт памяти Динмухамеда Кунаева

13:53 21.08.2019

В Алматы презентован веб-сайт, рассказывающий о жизни и деятельности выдающегося партийного и государственного деятеля, академика Динмухамеда Ахметовича Кунаева.



"Человек большой внутренней культуры, фундаментально образованный, любимый народом – писать о нем нужно в наши дни, ибо время может унести невосполнимые подробности, живые фрагменты мозаики, которые складываются в портрет великого человека, без которого образ Казахстана будет неполным" – так писал Олжас Сулейменов в предисловии одного из альбомов, посвященных памяти Динмухамеда Ахметовича. Но все издания, выходившие о Кунаеве, сразу же становились библиографической редкостью. Поэтому презентованный сайт, несомненно, восполнит существующий пробел. Веб-сайт поможет удовлетворить тот огромный интерес, который испытывает население и в особенности молодежь, к личности человека, 44 года входившего в высшее руководство республики, в том числе 24 года являвшегося лидером советского Казахстана.



Проект был представлен семьей Кунаевых и включает в себя уникальные фото- и видеоматериалы, подробную биографию, воспоминания современников, выступления Динмухамеда Ахметовича, перечень его трудов и публикаций, данные по социально-экономическому развитию Казахстана в кунаевский период.



Зайдя на сайт, читатели узнают для себя много нового, – говорит Валерий Жандаулетов, академик Академии журналистики Казахстана, экс-руководитель алматинского бюро пресс службы президента. – Например, как в условиях тоталитарной системы Динмухамед Ахметович мужественно отстаивал интересы республики. Когда он стал первым секретарем ЦК компартии Казахстана, то сумел вернуть в его состав два района, переданных по инициативе Хрущева Узбекской ССР. Это многие знают. Но мало кто в курсе, что у союзного руководства были планы передать Азербайджану всю Мангышлакскую область!



Материалы для веб-ресурса несколько лет собирали в семейных и государственных архивах, в фонде и музее Кунаева.



Когда Димаш Ахметович уходил на пенсию, то попросил Центральное статистическое управление, чтобы собрали данные – что было сделано за то время, когда он был во главе республики, – говорит Диар Кунаев, руководитель научно-культурного центра "Дом Ауэзова", племянник Кунаева. – Так вот за 30 лет – с 1955 по 1985 год – объем промышленного производства вырос в 8,9 раза, сельского хозяйства – в 6,2 раза, строительства – в 8 раз. По экономическому потенциалу появились как бы семь новых Казахстанов. Население увеличилось вдвое, в том числе казахов – в 2,2 раза. Было построено 68 поселков и 43 города, в их числе Актау, Аркалык, Экибастуз, Сатпаев, Кентау, Степногорск, Жанатас, Каратал, Новый Узень и другие. Хлеб государству сдавали по 27–28 миллионов тонн, а в отдельные годы доходило до 34 миллионов тонн. Поголовье овец в 1986 году составляло 36 миллионов – этой цифры мы не достигли до сих пор!



Открытие сайта приурочено к годовщине смерти Динмухамеда Кунаева – 22 августа 1993 года. Работа над ним продолжается, по мере оцифровки сайт будет пополняться новыми значимыми материалами. В окончательной версии он будет доступен на трех языках – казахском, русском и английском. Адрес сайта: www.kunayev.kz.



Александр КАМИНСКИЙ | Алматы