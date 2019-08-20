Туркменских госслужащих обязали каждые три месяца предоставлять данные о родственниках в трех поколениях

20:07 21.08.2019

Граждан Туркменистана обязали каждые три месяца предоставлять данные о родственниках в трех поколениях

Требовать от сотрудников госучреждений предоставлять списки с данными о родственниках в трех поколениях (üç arka maglumat), называемый в обиходе сокращенно "уч арка", начали еще при первом президенте Туркменистана – Сапармураде Ниязове.



Такие справки требуют при поступлении в высшие и средние специальные учебные заведения. В этих, от руки заполненных бланках, указываются данные о ближайших родственников до третьего колена, включая их адреса. Не стали исключением и умершие родные, в информации о которых в том числе необходимо указать место захоронения, сообщают Хроники Туркменистана.

С 2012 года эти списки стали требовать от родителей первоклассников. Позднее – от родителей детсадовцев. Обновлять данные о родственниках необходимо в начале каждого года.



Как выяснили "Хроники Туркменистана", с марта 2019 года руководство силовых структур требует от своих сотрудников обновлять эти списки каждые 2-3 месяца.

Участковым полицейским также поручено каждые 2-3 месяца собирать подобные справки со всех граждан, проживающих на подконтрольной им территории.

Интересно, что заполненные бланки принимаются только в бумажном виде. "Цифровизации" в этой сфере пока нет.

Официальных объяснений, для чего нужны "уч арка", нет. Вероятно, что это некая форма применения коллективной ответственности. Таким образом выявляются "неблагонадежные" граждане, чьи родственники совершили преступление или проявляют "неугодную" активность. У них меньше шансов получить работу и больше вероятность попасть под сокращение.