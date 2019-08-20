 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 21.08.2019
21:30  "Мы свой кадр знаем"... Что есть для Узбекистана угроза всех угроз, - Б.Мусаев
21:12  США уступили Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе, - И.Субботин
21:09  Москва и Пекин сурово предупредили Вашингтон, - В.Скосырев
20:29  Академию госуправления при КазПрезиденте возглавил девственно малограмотный Абил
20:28  Дочь Гульнары Каримовой назвала "политическим цирком" возбуждение новых уголовных дел против ее матери
20:17  Отдел госуправления Администрации КазПрезидента возглавил младшежузовец Альтаир Ахметов
20:12  Узбекистан распродает свой золотой запас. Что это?

20:07  Туркменских госслужащих обязали каждые три месяца предоставлять данные о родственниках в трех поколениях
13:53  В Алматы презентован веб-сайт памяти Динмухамеда Кунаева
12:30  ИГ впервые заявило о себе в Азербайджане, - Ф.Ибрагимов
11:44  Сколько родов у узбеков?
11:11  Без паники! Центробанк Узбекистана прокомментировал девальвацию сума
10:59  Фонд госимущества Киргизии возглавил исфанайский "ошмяк" Жылдызбек Исакулов
10:39  Елбасы провел политбюро "Нур Отана", раскритиковал критиков власти и заявил, что выборы пройдут в срок
10:07  Экс-главу миграционного агентства Узбекистана Ибрагимова приговорили к 12 годам
10:00  Такая гниль поперла... Мэрию Риги возглавил очередной "русский" коллаборант
09:49  Каким будет новый мировой экономический кризис, - Дм.Дробницкий
09:14  Конфигурация политического поля Казахстана меняется, - Д.Ашимбаев
08:49  Скончался казахский писатель Еркинбай Акимкулов
08:04  Массовые расстрелы в США, или Жизнь больного общества "Глубже, чем ненависть", - В.Прохватилов
08:02  В Италии рухнуло правительство Джузеппе Конте. Откололась "Лига Севера"
07:58  Первые казахстанские отечественные презервативы "Айгыр" взволновали соцсети
07:55  Бой у озера Маралды. КазРачковые браконьеры совсем озверели, - "Э-К"
07:52  Навстречу "упреждающей войне". Новая-старая стратегия США в отношении России, - В.Бурбаки
07:45  Трамп пытается помирить Индию и Пакистан, - В.Скосырев
07:43  Турция в Идлибе уже воюет против России, - В.Мухин
07:32  Атака на турецкий конвой: пойдет ли Эрдоган на конфронтацию с Россией, - "МК"
00:44  Посредник (черная антиутопия), - Эрик Ханымамедов
00:42  Тайна вторжения Батыя: где захоронения монголов?
00:40  Реальная кхалиси: праправнучка Чингиз-хана не проиграла ни одного боя
00:15  И ни Гу-гу... Криминальная баронесса Узбекистана, возможно, "слишком много знает"..., - В.Панфилова
00:13  Багдад снова заговорил о ракетной сделке с Россией. Ирак ищет в С-400 спасение от Израиля
00:11  Пробуждение феминизма в Киргизии, - Рафаэль Виван
Вторник, 20.08.2019
19:29  Прошу освободить досрочно, чтобы восстановить свой дом (обращение к Президенту Ш.Мирзиееву)
19:18  Минсельхоз Киргизии Чодуев, как выяснилось, уже 8 лет под следствием по делу о хищении 1 млн долларов
18:41  Зам госсекретаря США Хэйл собрал в Нур-Султане центральноазиатов на мини-саммит "С5+1"
17:22  Новым министром труда и собеса Казахстана назначен незаметный аппаратный клоп из племени дулатов Б.Нурымбетов
16:43  Почему Средняя Азия так легко была завоевана монголами?
15:55  Город мертвых с мумиями обнаружили в Йемене
15:52  В Нью-Йорке первая девушка-полицейский из Узбекистана попалась на краже одежды на $300
15:48  Удар по глиняным ногам. Как свалить звездно-полосатого колосса, - И.Казенас
15:44  Казашка Булбул Картанбаева стала первой хоккеисткой из ЦА в НХЛ!
15:41  Как казахи относятся к монголам?
15:34  Гопак с трепаком. Сбежавший экс-кыр-президент Курманбек Бакиев и его братья задорно пляшут (видио)
15:28  Елбасы поет песню "Yш коныр", автором которой является Нурсултан Назарбаев (новое видео)
15:20  Боди-арт по казахски - юрты на грудях и чернильца на попе (фото)
15:18  Выбор Европы: фашизм или смерть, - А.Запольскис
15:16  ЕвроБобик сдох? Либеральная империя на грани распада, - Вольфганг Штреек
13:34  Кто составил "банду четырех": в Гонконге нашли лидеров протестного движения, - "МК"
13:13  Алматинская полиция рапортует, что победила проституцию на улице "красных фонарей" - проспекте Сейфуллина
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    Узбекистан   | 
Узбекистан распродает свой золотой запас. Что это?
20:12 21.08.2019

Узбекистан избавляется от золота
С начала 2019-го Узбекистан продал золота на $3,4 миллиарда, сообщает Госкомстат. Это почти на два миллиарда больше, чем год назад.
Очевидно это связано с открытием свободной конвертации и продажи валюты населению. В этом году всего Узбекистан намерен продать 80 тонн драгоценного металла.
Львиную долю золота в запасы республики поступает с бывшего союзного предприятия – Навоийского горно - металлургического комбината.

Источник - vesti.uz
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