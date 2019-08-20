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|Узбекистан распродает свой золотой запас. Что это?
20:12 21.08.2019
Узбекистан избавляется от золота
С начала 2019-го Узбекистан продал золота на $3,4 миллиарда, сообщает Госкомстат. Это почти на два миллиарда больше, чем год назад.
Очевидно это связано с открытием свободной конвертации и продажи валюты населению. В этом году всего Узбекистан намерен продать 80 тонн драгоценного металла.
Львиную долю золота в запасы республики поступает с бывшего союзного предприятия – Навоийского горно - металлургического комбината.