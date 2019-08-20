Узбекистан распродает свой золотой запас. Что это?

20:12 21.08.2019

Узбекистан избавляется от золота

С начала 2019-го Узбекистан продал золота на $3,4 миллиарда, сообщает Госкомстат. Это почти на два миллиарда больше, чем год назад.

Очевидно это связано с открытием свободной конвертации и продажи валюты населению. В этом году всего Узбекистан намерен продать 80 тонн драгоценного металла.

Львиную долю золота в запасы республики поступает с бывшего союзного предприятия – Навоийского горно - металлургического комбината.