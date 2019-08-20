Отдел госуправления Администрации КазПрезидента возглавил младшежузовец Альтаир Ахметов

20:17 21.08.2019

Назначен заведующий отделом государственного управления Администрации Президента

Им стал Ахметов Альтаир Амангельдиевич.



Ахметов Альтаир Амангельдиевич назначен заведующим Отделом государственного управления Администрации Президента Республики Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Он освобожден от должности ректора Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Ахметов Альтаир Амангельдиевич родился в 1979 году.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Казахская государственная юридическая академия (2000)

Специальность "Правоведение"

Магистр государственного управления, Великобритания, University of Birmingham (2014)

Научные звания, степени, деятельность:

Кандидат юридических наук

Трудовой стаж:

Референт, атташе юридического отдела Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2000-2003);

Референт, главный эксперт, главный консультант, заведующий сектором различных отделов Администрации Президента Республики Казахстан (2003-2011);

Заместитель Председателя Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (2011-2015);

Заместитель Председателя Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (2015-11.2016);

Вице - ректор по учебной работе и информационным технологиям Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (11.2016-04.2019);

Ректор Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (с 04.2019)

Прочие должности:

Член экспертно-консультативной комиссии при Высшем Судебном Совете Республики Казахстан (с 05.2019)