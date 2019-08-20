Дочь Гульнары Каримовой назвала "политическим цирком" возбуждение новых уголовных дел против ее матери

20:28 21.08.2019

Дочь Гульнары Каримовой Иман ответила на заявление Генпрокуратуры о возбуждении новых уголовных дел против ее матери на своей странице в социальных сетях. Она назвала новые уголовные дела, инициированные против ее матери, "политическим цирком" и "попыткой уничтожения" Гульнары Каримовой.



"После уже практически 10 лет изоляции Узбекские власти никак не могут угомониться, нарушая свои же законы на глазах у всего мира", - пишет Иман Каримова.



"Прокуратура Швейцарии неоднократно высказывалась о том что власти Узбекистана не могут ответить на легальные вопросы касающиеся обвинения Гульнары Каримовой и подсчета ее срока" – отмечает Иман Каримова. По словам Иман, уже стало ясно, что Гульнара Каримова не участвовала в хищении государственных средств и теперь обвиняется в получении взятки. "Узбекистан вдруг решил открыть новое дело включив именно нужные им обвинения. Власть и причастные люди очень сильно стараются создать максимальное количество преград , чтобы предотвратить освобождение Гульнары Ккаримовой, так как у них присутствует страх за то, что все их нелегальные действия вскроются", - написала Иман Каримова.



Напомним, что 19 августа Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что возбудила уголовные дела в отношении Гульнары Каримовой по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Узбекистана, а также завладения путем вымогательства чужим имуществом в особо крупных размерах.



Как сообщается в Телеграм-канале главного надзорного органа республики, основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, собранные на основании информации, поступившей от международной юридической компании, а также заявлений граждан.



Гульнара Каримова является фигурантом нескольких уголовных дел о коррупции и отмывании средств, которые были в отношении нее заведены в США, Узбекистане и нескольких странах Европы. По утверждению следствия, Каримова получила около $1 млрд взяток от телекоммуникационных и других компаний (в основном иностранных) в обмен на гарантированное получение лицензий на мобильную связь в Узбекистане.



В 2017 году Гульнару Каримову осудили в Узбекистане на 10 лет лишения свободы, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний.



В марте 2019 года ее отправили в женскую колонию №21 в Зангиатинском районе Ташкентской области, обвинив в "злостном" нарушении условий домашнего ареста.