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|Академию госуправления при КазПрезиденте возглавил девственно малограмотный Абил
20:29 21.08.2019
Академия госуправления при Президенте РК получила нового руководителя
Ее возглавил Абил Ерлан Куанышулы.
Абил Ерлан Куанышулы назначен ректором Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Бывший ректор академии Альтаир Ахметов стал заведующим Отделом государственного управления Администрации Президента.
Новый ректор окончил Жезказганский горно-технологический институт. Возглавлял Институт управления в структуре академии. Специализируется на экономической политике государства и проектном менеджменте.
Абил участвовал в разработке методологии карты трудовых конфликтов и исследованиях теневой экономики в современном Казахстане. Его перу принадлежат свыше 40 публикаций в республиканских и международных изданиях.