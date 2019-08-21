Москва и Пекин сурово предупредили Вашингтон, - В.Скосырев

21:09 21.08.2019

Если США начнут размещать ракеты в Европе или Азии, им будет дан ответ



Владимир Скосырев

21.08.2019



Испытания крылатой ракеты наземного базирования прошли на острове Сан-Николас (штат Калифорния).

В четверг должно состояться заседание СБ ООН, созванное по запросу России и Китая. Они предложили обсудить нарушение американцами Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). США вышли из него, а уже через 16 дней провели испытание модернизированной ракеты "Томагавк". Это подтверждает, что Вашингтон не собирался соблюдать договор. Совместная инициатива РФ и КНР показывает, что они стали теснее координировать свои действия на международной арене. Но о контрмерах со стороны Москвы и Пекина говорить пока рано, считают эксперты.

За несколько недель или за несколько месяцев подобные испытания подготовить просто невозможно, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Это еще раз свидетельствует о том, что не Россия, а именно США своими действиями привели к слому ДРСМД.

Виновный назван, но каковы будут последствия его неправомерных шагов? Надеяться на то, что Совет Безопасности ООН помешает США идти тем путем, какой они избрали, наивно. Ведь не только Россия и Китай, но и три страны – члена НАТО обладают правом вето.

Россия, как сказал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, будет соблюдать односторонний мораторий на развертывание наземных систем средней дальности до тех пор, пока такие системы не будут развернуты США в каком-либо регионе мира.



А что же Китай? Он пока своих планов не обнародовал. Представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что испытание американцами крылатой ракеты среднего радиуса послужит стартом к гонке вооружений и окажет серьезное негативное влияние на международную безопасность.



Военные эксперты в Китае, не связанные официальной позицией Пекина, напоминают, что Пекин ранее отвергнул призыв США о присоединении к ДРСМД. Но, как говорит Чжан Баохуэй, директор Центра азиатско-тихоокеанских исследований в Гонконге, испытание американцами крылатой ракеты наземного базирования не меняет коренным образом правила игры. Ведь США всегда считали своей главной ударной силой ВВС, а не ракетные части.

А у Китая ракетные войска, напротив, составляют костяк его средств сдерживания. Поэтому можно ожидать, что ответные шаги КНР на размещение американского оружия у его дверей будут состоять в том, чтобы усилить ракетный потенциал, довести его до уровня, достаточного для уничтожения американских военных баз в Японии, Южной Корее и на островах в западной части Тихого океана.

В беседе с "НГ" главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк отметил: "Произошел испытательный пуск американской крылатой ракеты из пусковой установки МК 41. Эта установка предназначалась изначально для развертывания на американских надводных кораблях. Она используется для пуска не только противоракет, но и крылатых ракет. В этот раз установку перенесли на сушу, откуда и состоялся пуск".



По словам эксперта, никаких технологических прорывов это испытание принести не может. "Я не сомневаюсь, что Москва и Пекин будут реагировать достаточно жестко только в том случае, если пусковые установки МК 41 с крылатыми ракетами типа "Томагавк" будут развертываться в непосредственной близости от границ России и Китая, – подчеркнул Батюк. – Средства для противодействия шагам американской стороны у России и Китая есть. Ситуация действительно станет драматичной, если это будут не испытательные пуски на американской территории, а начнется развертывание установок с "Томагавками" на территории американских союзников в Европе или на Дальнем Востоке".

Сейчас системы МК 41 развернуты в Румынии и Польше. Но там они оснащены противоракетами типа SM 3. "Томагавков" там пока нет. "А вот когда они появятся, то Россия и Китай не будут сидеть сложа руки", – заключил Батюк.



Характерно, что в Японии восприняли испытание американской ракеты, мягко выражаясь, без восторга. Оно открывает ворота гонке вооружений, пишет Japan Times, повторяя, по существу, аргумент представителя китайского МИДа.



О том, где именно в Азии США собираются дислоцировать ракеты среднего радиуса действия, можно судить по заявлению помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Он назвал Японию и Южную Корею, пишет газета South China Morning Post.