 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США уступили Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе, - И.Субботин
21:12 21.08.2019

Эксперты сомневаются в военном превосходстве Америки

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
20 авг. 19

США неспособны в одиночку сохранять баланс сил в Индо-Тихоокеанском регионе. К таким выводам пришли ученые из Центра изучения США при национальном университете Сиднея. Их доклад находится в публичном доступе.
"Американская оборонная стратегия в Индо-Тихоокеанском регионе переживает беспрецедентный кризис, который вызван несоответствием стратегических целей и доступных средств. ВС Соединенных Штатов утратили способность в одиночку поддерживать баланс сил в Индо-Тихоокеанском регионе, тогда как Китай, напротив, наращивает силы, способные бросить вызов региональному порядку, в том числе путем крупномасштабных инвестиций в передовые военные системы", - говорится в докладе Эшли Тауншенда, директора отдела внешней политики и обороны и Брендана Томаса-Нуна, научного сотрудника Центра исследований США.

По мнению исследователей, приверженность США масштабной идее построения одинакового порядка в мире сильно разбалансировала его оборонные возможности. Это делает армию США "плохо подготовленной к боевым действиям высокой интенсивности, которые характеризовали бы возможную конфронтацию с Китаем".
Исследователи обращают внимание на то, что устаревшее мышление американской дипломатической элиты "ограничивает возможности для маневра, лишая Соединенные Штаты возможности свернуть часть своих глобальных обязательств или выстроить сложные компромиссы, необходимые для поддержания своего превосходства в Индо-Тихоокеанском регионе".

Источник - ng.ru
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