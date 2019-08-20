Центр-2019: Россия собирает в Азии военный кулак, чтобы усмирить США

00:08 22.08.2019 В учениях примут участие наши коллеги из разных стран, но американцев больше всего напрягает союз Пекина и Москвы



Виктор Сокирко

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Владислав Шурыгин



Министерство обороны анонсировало учения "Центр-2019", которые пройдут в сентябре нынешнего года на территории Центрального военного округа и ряда прилегающих областей, в том числе в акватории Каспийского моря. Может они не будут столь масштабными, как предыдущие учения "Восток-2018" или "Запад-2017", тем не менее предполагается, что в них примут участие около 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц боевой техники, 600 самолетов и летательных аппаратов, 15 кораблей. Расширится и список иностранных участников, в числе которых будут военные из КНР, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.



Предполагается, что учения пройдут в два этапа - на первом органы военного управления отработают задачи по отражению террористических угроз, ведения разведывательно-поисковых и оборонительных действий. Второй этап будет посвящен вопросам управления подразделениями во время массированного огневого удара, а также при наступлении на условного противника.



Основные действия учений "Центр-2019" пройдут на восьми полигонах среди которых обозначены общевойсковые "Тоцкий", "Донгуз", "Аданак", "Чебаркульский", "Юргинский", "Алейский", полигоны ПВО "Ашулук" и "Сафакулево". В акватории Каспийского моря будут отрабатываться совместные действия сухопутных войск, оборона морских коммуникаций и морская экономическая деятельность. На полигонах государств-партнеров, как сообщает Минобороны РФ, будут отработаны эпизоды ведения борьбы с незаконными вооруженными формированиями.



Интересен и состав иностранных военных, которые примут участие в российских военных учениях. Если в 2017 году в масштабных маневрах были задействованы подразделения белорусской армии, а сами действия разворачивались частично и на территории Белоруссии, в 2018 году вместе с россиянами действовали подразделения Китая и Монголии, то в нынешнем году круг участников станет гораздо шире. Надо понимать, что партнерство во время учений имеет более широкое значение и названные страны входят в число потенциальных союзников России.



Если посмотреть по их географическому положению, то это практически все южное "подбрюшье", вплоть до Индийского океана. Надо полагать, что армию Ирана не позвали на эти учения исключительно из политических соображений - чтобы не злить США, у которых сейчас большие проблемы с этой страной. При этом Иран в большей степени союзник именно для России и рассчитывает на ее поддержку, в том числе и военную.



Масштабные учения последних лет, которые регулярно стала проводить российская армия, всегда вызывают повышенное внимание и становятся поводом для мнимых страхов соседних государств. "Запад-2017" всполошил Польшу, страны Балтии, а заодно и Украину, которые заподозрили маневры как подготовку к вторжению на свою территорию. "Восток-2018" якобы напугал Японию, особенно из-за участия в учениях китайских военных. Сейчас вроде бояться особо некому - практически все соседи сами станут участниками учебных военных действий, и обвинять Россию в "агрессии" некому. Тем не менее, в США уже поспешили заявить о давлении Москвы на страны Каспийского региона. К счастью отправить авианосец или хотя бы эсминец в Каспийское море американцы не могут, так что минус одна проблема.



Давайте вспомним "путинизмы" - слова президента Владимира Путина о российской армии, которые, безусловно, импонируют и заставляют гордиться нашими военными. "Наша армия сегодня бесспорно сильнее любого агрессора, но при этом никому не угрожаем и ни на кого не падаем - нам нет в этом необходимости. Территория России является самой большой в мире и для обеспечения безопасности нашего государства и народа необходима мощная армия, поэтому ее развитие продолжится.



В армии в разы увеличилось количество тренировок, учений, в том числе и внезапных проверок, которые время от времени почему-то беспокоят наших партнеров, условно назовем их так. Когда они проводят какие-то учения, мы не беспокоимся, а они почему-то сразу начинают нервничать. Многие забеспокоились и по поводу успешно проведенной в Сирии операции российских ВКС, которая проводилась по просьбе законного президента страны Башара Асада. Наша армия в Сирии на самом высоком профессиональном уровне продемонстрировала свои боевые возможности в авиации, флоте, Сухопутных войсках.



При этом Россия не намерена втягиваться в гонку вооружения. Но будет повышать собственную обороноспособность в новых условиях. Добиться военного превосходства над Россией никому не получится. Нам есть, что показать всему миру - такой армией можно гордиться".



Можно набросать немало камней в "огород Путина", особенно по части грабительской пенсионной реформы, снижению социальной защищенности граждан, провалам в экономике, но в части развития армии и ее оборонного потенциала, сказать негативного особо нечего. И проводимые масштабные военные учения - это доказательство того, что страну есть кому защитить.



В принципе - ничего необычного, обновленная российская армия ежегодно проводит более тысячи военных учений и маневров, начиная от ротно-батальонного звена, заканчивая окружными. Вот прошлогодние учения "Восток-2018" назвали самыми масштабными, каких не было с 1981 года, когда "бряцали мышцами" в учебных целях страны Варшавского договора на территории СССР и Восточной Европы. Тогда НАТО свернулось ежиком - ждали, что танки откровенных соперников и вероятных противников докатятся до Парижа и пролива Ла-Манш, а затем доберутся и до Великобритании. Сейчас "Центр-2019" вроде никого особо не пугает, но масштабность маневров тоже настораживает недоброжелателей России. В США очень мнительно относятся и ко всем контактам, особенно военным, Москвы и Пекина.



- Американцы заигрывают с Китаем, но всячески пытаются навязывать там свою волю, - считает военный обозреватель Владислав Шурыгин. - В общем, делают вид, что не воспринимают их всерьез, как впрочем, и в отношениях со всеми другими странами, начиная от Европы, заканчивая Латинской Америкой. Это стратегическая ошибка. КНР вовсе не друг США, а Пекин сейчас гораздо ближе Москве, чем Вашингтону. Нынешние российские учения, в которых примут участие китайские военные, дают понять, кто союзник, а кто потенциальный противник в противостоянии крупных мировых государств. Конфликт между Америкой и Китаем, как мне представляется, неизбежен, но если хватит ума Трампу и Си Цзиньпину, то он не дойдет до реальной войны, а станет лишь неким подобием "холодной войны". Россия в этой ситуации наблюдатель, но явно с прокитайской ориентацией. В случае вооруженного конфликта прикроет Китай с восточного направления, как минимум при помощи ПЗРК, что было продемонстрировано во время недавних учений китайских военных, когда российские комплексы С-300 и С-400 на Дальнем Востоке были приведены в состояние повышенной боевой готовности и были готовы сбивать любые воздушные цели над своей территорией, летящие в сторону Китая. В Пекине такую поддержку, безусловно, оценили. И теперь с готовностью уже во второй раз примут участие в совместных учениях. Вашингтон напрягся - в случае вооруженного конфликта с такими союзниками им будет справиться явно не по зубам.



Будем откровенны - нынешние союзнические отношения России и Китая являются открытым противостоянием США, которые расширяет свое военное влияние в Европе, ведут агрессивную политику на Тихом Океане (про Ближний Восток просто молчим). У Пекина свои счеты к Вашингтону - торгово-экономические, которые легко могут перейти в военное противостояние, тут бизнес, ничего личного. И американцы, привыкшие оперировать силой, могли бы ввязаться в драку с китайцами - бить с расстояния. Но вот возник нюанс - сближение Москвы и Пекина, а против такого тандема уже руки особо не распустишь.



Есть и еще одна особенность нынешних учений "Центр-2019" - они не направлены в качестве угрозы третьим странам в регионе. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1566421680

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