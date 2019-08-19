 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Тяньаньмэнь на выезде. Массовые акции протеста в Гонконге – это, прежде всего..., - Л.Пастернак
07:56 22.08.2019

Леонид Пастернак
19.08.2019

Массовые акции протеста в Гонконге – это, прежде всего, акции солидарности, направленные на борьбу против репрессий и ущемления прав и свобод граждан. "Острое" недовольство, возникшее на фоне принятия закона об экстрадиции преступников на территорию материкового Китая (на 18.08.19 так и не вступил в силу), – исключительная демонстрация демократического сознания граждан. Высокая самоорганизация и потребность в защите собственных прав и свобод позволила протестующим выразить свое недовольство репрессиями в достаточно конструктивной форме, позволяющей рассчитывать на возможные послабления властей. Очевидно, что конструктивность протеста связана в первую очередь с наличием политических требований у тех, кто выходит на улицу. То есть, фактически у протестного электората есть четкое понимание конечной цели – отмены закона об экстрадиции, а также возвращение специальному административному району Гонконг той автономии, которая положена региону после его передачи Китайской Народной Республике в 1997 году.

Каким образом протестующие хотят добиться данной цели? Во-первых, один из ключевых тезисов лидеров протеста – отставка действующей главы администрации Гонконга Кэрри Лам, которая является "пропекински" настроенным политическим деятелем. Лам выполняет важную функцию в системе интеграции региона в состав КНР. Китайское правительство поддерживает ее политику внутри специального административного района, которая направлена на скорейшее упразднение какой-либо существенной автономии Гонконга и абсолютной конфискации всей существующей политической системы с целью установление коммунистического режима без малейшей имитации демократических институтов.

Во-вторых, после отставки действующей главы администрации "продемократически" настроенные граждане надеются провести выборы и определить дальнейшую повестку дня при помощи новой политической верхушки, которая, возможно, не будет связана с китайским правительством так открыто, как Кэрри Лам.

В-третьих, после смены главы Гонконга протестующие смогут рассчитывать на полную отмену закона об экстрадиции преступников без откладываний принятие на неопределенный срок или маскировки под иной законопроект.
В-четвертых, сменяемость власти и недопущение ее узурпации – ключевые факторы, позволяющие рассчитывать на позитивную социально-политическую и экономическую повестку.

Между тем, старейшее гонконгское издание South China Morning Post уже успело назвать акции протеста самыми массовыми со времен передачи Великобританией Китаю специального административного района 22 года назад. Солидарность и борьба за свои права безусловно делают протест более организованным и массовым. Люди отстаивают свое право на успешное будущее.

Власти отвечают силовыми методами: полицейские действуют с протестующими крайне жестко и беспринципно. Так, вероятно, правительство показывает отсутствие страха перед массовостью. Но это, конечно же, иллюзия. Страх есть. И он в Пекине. Сегодня никому в элите не хочется повторять Тяньаньмэнь. Международная репутация – слишком ценная вещь в наше время. Хотя Пекин и стягивает силовиков к границам Гонконга, жесткие методы борьбы с митингами пока еще лишь в головах элиты.

Таким образом, на сегодняшний день можно утверждать, что после нескольких месяцев непрекращающихся митингов в Гонконге протест не пошел "на спад". Это очень важно. Люди продолжают свою борьбу за свободу. В конце концов, это их право!

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1566449760
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