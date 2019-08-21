Турцию обвинили в "сдаче" Идлиба. Анкаре приписали сделку с российским руководством, - "НГ"

07:58 22.08.2019

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

21 авг. 19



Турецкий депутат от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Унал Чевикоз сообщил, что Турция и Россия достигли негласных договоренностей по Сирии.

Чевикоз, который много лет проработал на должности дипломата, получил ответ на депутатский запрос, подтвердивший факт непубличных соглашений между Москвой и Анкарой. Об этом пишет портал Nordic Monitor.

Представитель оппозиции сообщил, что страны договорились о выводе турецких ВС из сирийской провинции Идлиб, которая находится в руках оппозиционных формирований. По информации, полученной Чевикозом, в обмен на это Россия готова дать зеленый свет турецким атакам на курдские формирования, контролирующие северо-восточные районы Сирии.

Депутат обвинил турецкое руководство в прямом вмешательстве в сирийские дела и потребовал данных о том, как Турция следит за проблемой проникновения террористов в Турцию.