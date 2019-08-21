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|Кыргызскую ОАО "Национальная управляющая компания" возглавил ушедший из ФУГИ Р.Тулебердиев
08:56 22.08.2019
Тулебердиев Ренат Темирбекович назначен председателем правления ОАО "Национальная управляющая компания" (НУК). Об этом сообщает пресс-служба правительства КР в среду.
Соответствующее решение принял Фонд по управлению государственным имуществом при правительстве Кыргызской Республики – единственный учредитель ОАО "Национальная управляющая компания".