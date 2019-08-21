При КырПравительстве создана очередная синекура - "Общественный фонд социального партнерства по развитию регионов"

08:58 22.08.2019

При правительстве КР создан общественный фонд социального партнерства по развитию регионов



При правительстве Кыргызской Республики создан общественный фонд социального партнерства по развитию регионов. Соответствующее решение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Сообщает пресс-служба правительства.



Целью и задачей является укрепление материально-технической базы и поддержка деятельности учреждений, направленная на развитие человеческого капитала, а также поддержка и создание предприятий в регионах.



В сообщении отмечается, что в рамках подписанного Стратегического соглашения в сентябре 2017 года, компания "Центерра Голд Инк." берет новые обязательства, направленные на расширение финансирования природоохранных мероприятий, а также поддержки мероприятий, направленные на развитие регионов.



Созданный фонд будет поддерживать и финансировать мероприятия и проекты, направленные на создание соответствующих условий для развития эко-туризма и инвестиционных проектов. Особое внимание будет уделяться поддержке и созданию новых предприятий в регионах, направленные на экспортно-ориентированное производство, инновационные технологии, возобновляемые источники энергии, переработку сельскохозяйственной продукции и сборочное производство.



В рамках соглашений планируется поступление несколькими траншами $10 млн в пользу фонда, а также ежегодного поступления средств в размере 0,4 процентов от совокупного годового дохода.



Принятие постановления правительства Кыргызской Республики негативных социальных, экономических, правовых, правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных последствий не повлечет.



Кроме того, поступление финансовых средств будет осуществляться за счет средств ЗАО "Кумтор Голд Компани". Поэтому дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета не будет.