В Китае начинается массовая продажа клонированных котят

09:01 22.08.2019

Китайская компания Sinogene в ближайшее время приступит к массовой продаже клонированных котов, сообщает ТАСС со ссылкой на китайский научно-технический информационный портал ZOL, передает Silkroadnews.



Предоставлять официальные услуги по клонированию руководство Sinogene решило после успешного воспроизведения первой генетической копии котенка. В дальнейшем компания планирует клонировать лошадей и почтовых голубей.



По словам представителя компании Чжао Цзяньпин, воспроизвести копию любимого питомца можно будет за 250 тыс. юаней ($35 тыс. 400).

Согласно официальной статистике, в Китае насчитывается более 73 млн владельцев домашних животных, которые владеют 91 млн котов и собак. Рынок кошек и собак в стране превышает десятки миллиардов долларов, ежегодно динамично увеличиваясь.