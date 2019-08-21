Мирзиеев предначертал кара-калпакам "5 приоритетных направлений развития"

09:24 22.08.2019

Каракалпакстан будет развиваться по пяти приоритетным направлениям

Шавкат Мирзиеев определил пять приоритетных направлений развития Каракалпакстана. Среди них - развитие промышленности и бизнеса, создание удобной инфраструктуры, повышение качества жизни населения Приаралья.



Пять приоритетных направлений по развитию Каракалпакстана определены на прошедшем в Нукусе совещании под председательством президента Шавката Мирзиеева, сообщила пресс-служба главы государства.

Первое направление - развитие промышленности, организации крупных и малых производств во всех отраслях. Второе - создание благоприятных условий для бурного развития предпринимательства и оказание бизнесу всемерной поддержки.

Внедрение передовых технологий в сельском хозяйстве, увеличение объемов производства, повышение урожайности и расширение ассортимента продукции определены в качестве третьего направления.

Четвертое предусматривает создание удобной для производства и населения инфраструктуры. Принятие всеобъемлющих мер для повышения уровня и качества жизни населения Приаралья обозначено пятым приоритетом.

Президент также дал рекомендации по ориентированию каждого района и города на определенную отрасль с учетом их специфики и возможностей.

Караузякский район будет специализирован на производстве строительных материалов, Берунийский, Ходжейлийский, Нукусский районы - на плодоовощеводстве, Тахтакупыр - животноводстве, Шуманай - птицеводстве, Элликкала - виноградарстве и туризме, Муйнак - рыбоводстве и животноводстве, Кегейли - животноводстве, переработке солодки и на бумажной промышленности, Канлыкуль - выращивании бобовых и риса.

Потенциал Кунградского района ориентируют на нефтехимическую промышленность и животноводство, Чимбайского района - на выращивание и переработку солодки, Турткуля - производство стекольной и продовольственной продукции, Амударьинского района - садоводство, текстильное и шелковое производство, Нукуса - на фармацевтику и электротехнику, а также превращения Тахиаташского района в промышленную зону.

На совещании отмечалось, что в I полугодии объем валового регионального продукта вырос на 7,2%, сельскохозяйственное производство возросло на 5,4%, объем строительных работ - на 45%.

Президент подчеркнул, что в регионе сохраняются серьезные проблемы, работу по развитию промышленности и созданию рабочих мест нельзя назвать достаточной.

"Я приехал сюда не за аплодисментами, а чтобы работать, посмотреть, чем живет народ, - отметил Шавкат Мирзиеев. - Руководители секторов, не способные поменять свое мировоззрение, являют собой кандалы на наших ногах".



Глава государства подверг критике то, что в первом полугодии объем промышленного производства в Каракалпакстане вырос лишь на 0,5%, а в Тахтакупырском, Шуманайском, Нукусском, Чимбайском, Турткульском, Кегейлийском районах промышленность практически отсутствует. Он также указал на слабое развитие сектора услуг и предпринимательства.

Руководители всех секторов в Каракалпакстане должны взять за правило устранение барьеров и содействие предпринимателям, отметил президент.