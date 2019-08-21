Экс-генпрокуроршу Киргизии Индиру Джолдубаеву посадили под домашний арест. Дело Батукева ширится обвиняемыми

10:10 22.08.2019

22 августа 2019, Бишкек - , Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева (125)

Освобождение Азиза Батукаева. Индиру Джолдубаеву заключили под домашний арест



Первомайский районный суд избрал меру пресечения в отношении экс-генпрокурора Индиры Джолдубаевой. Об этом сообщает МВД КР.

Уточняется, что она проходит обвиняемой по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева. Бывший генпрокурор получила уведомление о подозрении в совершении преступлений по статьям 43 и 319 (соучастие) и (коррупция) УК КР.

Дело возобновили в январе 2019 года. По делу проходят врачи и лаборант, диагностировавшие рак криминальному авторитету. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

Ранее МВД сообщало, что установлена прямая причастность Алмазбека Атамбаева к незаконному освобождению Азиза Батукаева. Он проходил по делу как свидетель. 9 августа в рамках этого дела ему предъявили обвинение в коррупции.