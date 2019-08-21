 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КазАктивисты требуют референдума по изменениям в законодательство о выборах
11:38 22.08.2019

В Казахстане предлагают провести референдум по изменениям в законодательство о выборах

Группа казахстанских гражданских активистов на пресс-конференции 21 августа в Нур-Султане выступила с инициативой провести в Казахстане общереспубликанский референдум по внесению изменений в законодательство о выборах.

На мероприятии было высказано мнение, что прошедшие в июне досрочные президентские выборы были "несправедливыми". Спикеры сообщили, что на инициативу их побудили "нарушения закона" в ходе голосования. По словам одного их выступавших, бизнесмена Нурлана Ескалиева, на референдум необходимо вынести вопрос о введении в казахстанские законы о выборах и о политических партиях принципов мажоритарной системы.

Глава "Фонда развития парламентаризма в Казахстане" Зауреш Батталова подвергла критике большинство зарегистрированных партий в стране за "сотрудничество с властью". Она считает, что в законы необходимо внести изменения с тем, чтобы понизить необходимый минимум численности членов партии для ее регистрации с 40 тысяч до 10 тысяч человек, а порог для прохождения в мажилис - с семи до трех процентов.
- Я не верю, что зарегистрированные сейчас партии будут независимыми. Поэтому нам необходимо избирать 50 процентов депутатов по партийным спискам, другие 50 процентов - по мажоритарным округам, - сказала она.
Согласно Конституции, очередные выборы в нижнюю палату парламента Казахстана должны состояться в 2021 году. Активисты опасаются, что это голосование могут провести досрочно.

Выступая 21 августа на заседании политсовета своей партии "Нур Отан", бывший президент Нурсултан Назарбаев заявил, что досрочных парламентских выборов в стране не будет. "Мы слышим отдельных наших оппонентов или блогеров и так далее, которые предлагают вернуться к мажоритарной системе, [предлагают] проведение досрочных парламентских выборов. Надо сегодня дать ответ этим выступлениям. Обоснованных аргументов здесь нет. Только рассуждения, как всегда", - сказал Назарбаев.

По закону, правом давать разрешение на проведение референдума обладает только президент. После его решения утверждается порядок проведения голосования.
Пост президента Казахстана после отставки Нурсултана Назарбаева, управлявшего почти 30 лет страной, и досрочных выборов в июне занял Касым-Жомарт Токаев. Независимые казахстанские наблюдатели сообщали, что зафиксировали сотни нарушений во время избирательной кампании и голосования 9 июня. Они обращались в связи с этим в суд, но жалобы были оставлены без удовлетворения.
Авторитетные международные организации признали выборы в стране не соответствовавшими стандартам прозрачного и справедливого избирательного процесса. Центральная избирательная комиссия заявила, что нарушения были незначительными, а выборы - справедливыми.

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1566463080
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