 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 21.08.2019
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Борьба за Йемен продолжается. Без Ирана - никуда, - Н.Бобкин
11:40 22.08.2019

Николай БОБКИН | 22.08.2019 |

Без диалога с Ираном в урегулировании йеменского кризиса не обойтись

Йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) объявило 18 августа о восстановлении дипломатических отношений Йемена с Ираном, разорванных в октябре 2015 года президентом Мансуром Хади. Что касается Хади, в очередной раз покинувшего страну и укрывшегося в Саудовской Аравии, то он осудил это решение хуситов и назвал его "вопиющим нарушением международных законов и резолюций Совета Безопасности ООН, касающихся йеменского кризиса". Его не устраивает, что движение "Ансар Аллах" в указе о назначении посла наделяет его полномочиями представлять всю Йеменскую Республику в Исламской Республике Иран, предоставляя ему дипломатический статус чрезвычайного и полномочного посла.

Тегеран пока не сделал официальных заявлений по вопросу о принятии посла, но многое указывает на то, что этот шаг хуситы совершили с согласия иранского руководства. 13 августа делегация хуситов провела переговоры с министром иностранных дел ИРИ Джавадом Зарифом, а представитель движения "Ансар Аллах" был принят верховным лидером Ирана аятоллой Хаменеи. Хаменеи подтвердил свою поддержку хуситам, которые контролируют столицу Сану и большие территории на севере. Он также обвинил противников Тегерана в заговоре с целью разделения Йемена.

Эта встреча позволяет говорить, что в политике Ирана по Йемену происходит нечто большее обычной поддержки йеменских шиитов. Аятолла Хаменеи первый раз встретился с представителем хуситов, занимающим скромный пост пресс-секретаря движения "Ансар Аллах" и приветствовал йеменскую делегацию как официальную делегацию высокого уровня.

Встреча произошла в один из самых критических моментов современной истории Йемена. Коалиция Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, начавших четыре года назад войну в этой стране, начинает распадаться. ОАЭ выводят свои войска и передают власть на юге страны своим сторонникам. Саудиты потеряли контроль над Аденом, который ранее был столицей просаудовского правительства Мансура Хади. Бывшие союзники начали торг по поводу разделения сфер влияния в Йемене, появилась опасность разделения страны. Тегеран против этой схемы, защищая единый и неделимый Йемен.

Сейчас в качестве официального правительства, признаваемого другими государствами и международными организациями, выступает правительство Мансура Хади, которое практически распалось, поскольку Хади живет в Саудовской Аравии. У него нет личной базы власти, он не влияет на события в Йемене и давно не в ладах с ОАЭ. Эмираты предлагают сформировать новое правительство с включением в его состав своих сторонников. Это должно было решаться на саммите двух монархий, но отказ йеменских южных сепаратистов вернуть контроль над портом Аден помешал его проведению. Далее неизбежно встанет вопрос о международном признании нового йеменского руководства. Иран готовится предложить в качестве платформы для формирования нового правительства правительство хуситов.

Об этом говорится в заявлении МИД Ирана, выражающего надежду, что прекращение агрессии против Йемена со стороны саудовско-эмиратской коалиции позволит йеменским партиям и группам преодолеть проблемы путем внутреннего диалога и формирования правительства всей страны. В рамках международных консультаций Ирана по политическому урегулированию йеменского кризиса 17 августа в Тегеране была проведена встреча официальных лиц из Ирана, Великобритании, Франции, Германии, Италии и представителей "Ансар Аллах". Участники встречи подчеркнули необходимость немедленного прекращения войны политическими средствами и полного выполнения договоренностей, достигнутых в Стокгольме, всеми сторонами.

В течение последних нескольких лет официальные лица в Вашингтоне и их коллеги в Эр-Рияде и Абу-Даби объясняли продолжающиеся военные действия в Йемене очень просто – им было важно оттеснить йеменских шиитских повстанцев и обуздать влияние их иранских покровителей. Первостепенной оставалась задача нанести удар по Тегерану. По мнению Дональда Трампа, решение этой задачи оправдывает невыполнение его администрацией запрета Конгресса США на продажу оружия Саудовской Аравии и ОАЭ.

Однако не все так просто. Война в Йемене – следствие разрушения политического ландшафта с давними войнами за власть, племенной враждой, столкновениями многочисленных группировок. Эта реальность вновь выступила на поверхность 10-11 августа, когда в битве за Аден Саудовская Аравия уничтожала южных сепаратистов, поддерживаемых Объединенными Арабскими Эмиратами. Сепаратисты захватили правительственные здания и удерживали их, несмотря на саудовские авиаудары. Эта часть коалиции ведет борьбу с хуситами с марта 2015 года. Однако Эр-Рияд и Абу-Даби не имеют общих конечных целей в Йемене. Эмираты поощряют возобновление старого разделения между Южным и Северным Йеменом – двумя государствами, которые воссоединились в 1990 году. Иран же предлагает положить конец гражданской войне и сохранить целостность Йемена.

Что касается цели США не допустить в Йемене иранского влияния, то и в этом нет ясности. ОАЭ вопреки возражениям Вашингтона и Эр-Рияда свое военное участие в Йемене сворачивает. Теперь Саудовской Аравии придется опираться лишь на наемников, завербованных в основном в Судане.

Трудно сказать, как различия в эмиратской и саудовской внешней политике в отношении южного Йемена повлияют на двусторонние связи Абу-Даби и Эр-Рияда. Для сохранения целостности Йемена нужно согласие противоборствующих сторон – хуситов и коалиции под руководством Саудовской Аравии и ОАЭ. И здесь без диалога с Тегераном не обойтись.

Источник - fondsk.ru
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