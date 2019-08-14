 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 22.08.2019
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Среда, 21.08.2019
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Сколько получали министры в СССР?
13:00 22.08.2019

Вопрос-ответ из газеты: Еженедельник "Аргументы и Факты" № 33 14/08/2019

Писали, что средняя зарплата министра в России отличается от средней по стране раз в 15. Разрыв между простыми работниками и директорами крупных компаний - десятки раз. А как было в СССР?

- Во время Великой Отечественной войны союзный нарком получал 4000–4500 руб. в месяц, а наркомы, имевшие генеральское звание, - больше 6500–7000 руб. Твердое денежное довольствие майора составляло 1200 руб., рабочий-угольщик зарабатывал 700 руб., - рассказывает доцент экономического факультета МГУ им. Ломоносова Александр Ломкин. - При этом средняя зарплата в 1944 г. равнялась 573 руб. То есть разрыв между высшим и средним уровнем оплаты труда превышал в военные годы 10 раз. В 1970-е гг. союзный министр получал 1000–1100 руб., первый секретарь райкома КПСС - 400–450 руб. А средняя зарплата рабочего в 1975 г. составляла 146 руб.

Источник - aif.ru
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