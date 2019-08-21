Кыргызстанскую депутатку Карамушкину переквалифицировали из свидетеля в участника попытки госпереворота

13:13 22.08.2019

Карамушкину обвиняют в организации массовых беспорядков 7-8 августа

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22 августа 2019 15:00 - Оксана Гут

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Депутата Жогорку Кенеша Ирину Карамушкину подозревают в организации массовых беспорядков 7-8 августа. Об этом она сама сообщила на своей странице в Facebook.



- Меня из свидетеля Генеральный прокурор Джамшитов перевел в подозреваемую по статье 244 "Организатор массовых беспорядков", якобы я раздавала деньги и специально готовила народ, чтобы они избили сотрудников (спецназа – ред.) и давала команды, тем самым нарушила присягу депутата Жогорку Кенеша... Все, вот она власть во всей красе! Если экс-президента, депутата легко, навешав любой бред, не предоставив ни одного доказательства, можно теперь закрыть и годами доказывай, что это не так! Полный правовой коллапс и беспредел власти! Поздравляю, страна! – написала парламентарий.