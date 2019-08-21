 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 22.08.2019
17:11  Сакральная география и новое гум-знание. Казгоссек Тажин подвел итоги 2,5 лет мракобесия в рамках госпрограммы "Рухани жангыру"
15:13  "Газпром" - действительно "национальное достояние". Но чье?
15:11  У мэра Ташкента случилась истерика во время встречи с недовольными гражданами
15:06  Провал "исторической" политики России, - И.Шишкин
15:05  "Казатомпром" радикально сокращает добычу урана. Нет спроса
15:02  В Атырау сгорел областной Драмтеатр (видео)
15:00  Что объединяет митинги протеста в Гонконге и Москве, - М.Коростиков

14:58  Донов Педров в Бразилии... В заговоре против КырПрезидента С. Жээнбекова обнаружился "американский след" от Р.Жээнбекова
13:40  Хан-Шейхун пал, на очереди - Идлиб. "Халифат" урезают в лоскуты, - Абдель Бари Атван
13:29  Трамп зазывает Россию вновь "вступить в битву" в Афганистане
13:18  В Нур-Султане сносят так и не достроенный ЖК "Территория комфорта-1"
13:13  Кыргызстанскую депутатку Карамушкину переквалифицировали из свидетеля в участника попытки госпереворота
13:00  Сколько получали министры в СССР?
11:40  Борьба за Йемен продолжается. Без Ирана - никуда, - Н.Бобкин
11:38  КазАктивисты требуют референдума по изменениям в законодательство о выборах
10:44  Загадка индийского Озера скелетов, - Der Spiegel
10:10  Экс-генпрокуроршу Киргизии Индиру Джолдубаеву посадили под домашний арест. Дело Батукева ширится обвиняемыми
09:24  Мирзиеев предначертал кара-калпакам "5 приоритетных направлений развития"
09:01  В Китае начинается массовая продажа клонированных котят
08:58  При КырПравительстве создана очередная синекура - "Общественный фонд социального партнерства по развитию регионов"
08:56  Кыргызскую ОАО "Национальная управляющая компания" возглавил ушедший из ФУГИ Р.Тулебердиев
08:15  Президент Токаев - это надолго, это "навсегда", - П.Своик
08:07  Росия утратила рычаги управления кризисом: их перехватили США и Китай, - Н.Вардуль
07:58  Турцию обвинили в "сдаче" Идлиба. Анкаре приписали сделку с российским руководством, - "НГ"
07:56  Тяньаньмэнь на выезде. Массовые акции протеста в Гонконге – это, прежде всего..., - Л.Пастернак
00:47  Страшный сон США - военный союз РФ и КНР. Увы, он будет полон противоречий
00:33  Потоки бурной Или мирно по Азии плыли. Часть 1-я . Генерал Куропаткин и ирригатор Ян Поклевский, - В.Проскурин
00:08  Центр-2019: Россия собирает в Азии военный кулак, чтобы усмирить США
Среда, 21.08.2019
21:30  "Мы свой кадр знаем"... Что есть для Узбекистана угроза всех угроз, - Б.Мусаев
21:12  США уступили Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе, - И.Субботин
21:09  Москва и Пекин сурово предупредили Вашингтон, - В.Скосырев
20:29  Академию госуправления при КазПрезиденте возглавил девственно малограмотный Абил
20:28  Дочь Гульнары Каримовой назвала "политическим цирком" возбуждение новых уголовных дел против ее матери
20:17  Отдел госуправления Администрации КазПрезидента возглавил младшежузовец Альтаир Ахметов
20:12  Узбекистан распродает свой золотой запас. Что это?
20:07  Туркменских госслужащих обязали каждые три месяца предоставлять данные о родственниках в трех поколениях
13:53  В Алматы презентован веб-сайт памяти Динмухамеда Кунаева
12:30  ИГ впервые заявило о себе в Азербайджане, - Ф.Ибрагимов
11:44  Сколько родов у узбеков?
11:11  Без паники! Центробанк Узбекистана прокомментировал девальвацию сума
10:59  Фонд госимущества Киргизии возглавил исфанайский "ошмяк" Жылдызбек Исакулов
10:39  Елбасы провел политбюро "Нур Отана", раскритиковал критиков власти и заявил, что выборы пройдут в срок
10:07  Экс-главу миграционного агентства Узбекистана Ибрагимова приговорили к 12 годам
10:00  Такая гниль поперла... Мэрию Риги возглавил очередной "русский" коллаборант
09:49  Каким будет новый мировой экономический кризис, - Дм.Дробницкий
09:14  Конфигурация политического поля Казахстана меняется, - Д.Ашимбаев
08:49  Скончался казахский писатель Еркинбай Акимкулов
08:04  Массовые расстрелы в США, или Жизнь больного общества "Глубже, чем ненависть", - В.Прохватилов
08:02  В Италии рухнуло правительство Джузеппе Конте. Откололась "Лига Севера"
07:58  Первые казахстанские отечественные презервативы "Айгыр" взволновали соцсети
07:55  Бой у озера Маралды. КазРачковые браконьеры совсем озверели, - "Э-К"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
В Нур-Султане сносят так и не достроенный ЖК "Территория комфорта-1"
13:18 22.08.2019

Мэр Нур-Султана Алтай Кульгинов прокомментировал ситуацию с недостроенным жилым комплексом "Территория комфорта-1" в столице, передает Zakon.kz.
Он уверен, что одно из аварийных зданий необходимо снести.

- Нет, нельзя достроить, он не годен к строительству. Это вопрос безопасности. Техническое обследование показало, что это здание уже аварийное. Сколько оно уже стоит. Погодные условия, там же кровли нет, в зимний и весенне-осенний периоды - все это привело в негодность. Мы демонтируем - построим новый. Сейчас занимаемся с инвесторами по этому вопросу, - сказал он.

При этом у него поинтересовались, сколько потребуется средств на снос зданий.

- Я сейчас не могу вам сказать, потому мы готовим документацию. Как только начнем сносить, мы вам все расскажем. По всем домам дольщиков мы имеем конкретный план действий. Очень много вопросов, - заключил Кульгинов.

Комплекс "Территория комфорта-1" начали строить в 2004 году. На протяжении 15 лет долгострой стоит в "незаконсервированном виде". В 2017 году руководители столичной строительной компании Tamiz Invest Group, известной своими долгостроями жилыми комплексами "Территория комфорта-1", "Территория комфорта-2" и "Орбита", были арестованы по подозрению хищении средств дольщиков.
В 2017 году компания была занесена в "черный" список.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1566469080
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Расширенное заседание Политического совета партии "Nur Otan" под председательством Первого Президента Казахстана
- Кадровые перестановки
- "У партии есть большой потенциал" - Данияр Ашимбаев о заседании политсовета "Nur Otan"
- МВД предлагает вновь вернуться к практике использования сотрудниками патрульной полиции жезлов
- О мерах по сдерживанию цен на социально-значимые продукты питания
- Диалог "C5+1" остается важным инструментом регионального сотрудничества Центральной Азии и США
- Лесоматериал запретили вывозить из Казахстана
- Полицейские Алматы подвели промежуточные итоги борьбы с проституцией на Сейфуллина
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  