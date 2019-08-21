В Нур-Султане сносят так и не достроенный ЖК "Территория комфорта-1"

13:18 22.08.2019

Мэр Нур-Султана Алтай Кульгинов прокомментировал ситуацию с недостроенным жилым комплексом "Территория комфорта-1" в столице, передает Zakon.kz.

Он уверен, что одно из аварийных зданий необходимо снести.



- Нет, нельзя достроить, он не годен к строительству. Это вопрос безопасности. Техническое обследование показало, что это здание уже аварийное. Сколько оно уже стоит. Погодные условия, там же кровли нет, в зимний и весенне-осенний периоды - все это привело в негодность. Мы демонтируем - построим новый. Сейчас занимаемся с инвесторами по этому вопросу, - сказал он.



При этом у него поинтересовались, сколько потребуется средств на снос зданий.



- Я сейчас не могу вам сказать, потому мы готовим документацию. Как только начнем сносить, мы вам все расскажем. По всем домам дольщиков мы имеем конкретный план действий. Очень много вопросов, - заключил Кульгинов.



Комплекс "Территория комфорта-1" начали строить в 2004 году. На протяжении 15 лет долгострой стоит в "незаконсервированном виде". В 2017 году руководители столичной строительной компании Tamiz Invest Group, известной своими долгостроями жилыми комплексами "Территория комфорта-1", "Территория комфорта-2" и "Орбита", были арестованы по подозрению хищении средств дольщиков.

В 2017 году компания была занесена в "черный" список.