Трамп зазывает Россию вновь "вступить в битву" в Афганистане

13:29 22.08.2019

Пушков ответил на призыв Трампа к России "вступить в битву" в Афганистане



22 августа 2019 Алексей Нечаев



"Трамп хочет остановить бесконечную афганскую войну силами других государств. И эта идея вписывается в новую логику американского суперэгоизма, суть которой заключается в том, чтобы наслаждаться плодами деятельности других стран", – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя призыв президента США к России и другим странам "вступить в битву" с терроризмом в Афганистане.



"Вряд ли Трамп должен указывать России, что ей делать в сфере борьбы с терроризмом. В Сирии мы и так сделали многое для победы над ИГИЛ*, благодаря чему сирийское правительство контролирует более 75% территории. Это заслуга России. Потому где Россия будет сражаться с терроризмом – это будут решать в Москве, а не в Вашингтоне", – сказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Он напомнил, что США ведут войну в Афганистане с 2001 года, а ее результаты – катастрофические.



"Они там ничего не добились, кроме того, что удерживают у власти правительство и контролируют несколько городов. В остальном – местные террористические движения и группировки остаются внушительной силой", – отметил собеседник.

"В данном случае Трамп пытается сделать вид, что США внесли свой вклад в борьбу с терроризмом, и теперь пришла очередь других стран. Но если он так ставит вопрос – хотелось бы узнать, каковы результаты их работы. Мы видим, что политика Вашингтона там провалилась. Это понял Барак Обама, начав выводить оттуда войска. Это понимает и Трамп", – продолжил эксперт.

"Потому есть ощущение, что своим призывом Трамп хочет остановить бесконечную афганскую войну силами других государств. Но эта идея замены США и НАТО на другие страны вписывается в новую логику американского суперэгоизма, суть которой заключается в том, чтобы наслаждаться плодами деятельности других стран", – подчеркнул Пушков.



В то же время он отметил, что проблема Афганистана объективно существует. "Встает проблема Среднего Востока, поскольку после 20 лет американской военной политики регион абсолютно развален. И действительно назрела потребность серьезного обсуждения, как двигаться в этом регионе", – добавил сенатор.



"И я думаю, что Россия готова играть свою политическую роль в обсуждении и принятии решений о том, как вывести регион из состояния развала. У нас есть такой опыт. Но политическое участие в этом вопросе не означает военного присутствия. Потому Россия не должна заменять США и бросаться в афганский котел, продолжая эту бесконечную войну", – резюмировал Пушков.



Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выразил мнение, что расположенные рядом с Афганистаном страны, включая Россию, Иран, Ирак и Турцию, "в определенный момент должны будут вступить в битву" и "активизировать борьбу" с террористической группировкой "Исламское государство*".

Накануне Трамп назвал Афганистан "Гарвардом для террористов".



В минувшую пятницу стало известно, что Трамп созвал совещание для обсуждения с представителями своей администрации вывода войск США из Афганистана.